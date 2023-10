Intel lancia il processore per desktop più veloce al mondo Sei processori compongono la serie Intel Core i9-14900K, di 14esima generazione, con un massimo di 24 core e 32 thread e una frequenza di serie record, 6GHz. Pubblicato il 17 ottobre 2023 da Redazione

La nuova famiglia di processori Intel Core per desktop di 14esima generazione fa un ulteriore salto in avanti in termini di velocità e prestazioni. Questo è il focus dei sei processori della nuova serie, che promette “la migliore esperienza desktop al mondo”. Ma l’azienda non ha trascurato nemmeno i miglioramenti di efficienza energetica e il supporto per l’overclocking.

I futuri Pc desktop equipaggiati con queste Cpu si rivolgeranno agli appassionati di videogiochi, ma anche all’utenza professionale e in particolare a chi per lavoro utilizza applicazioni “pesanti”, che necessitano di grande potenza di calcolo e reattività, come per esempio la creazione di contenuti e il montaggio video. Per dirla in numeri, si arriva, nell’Intel Core i9-14900K, a un massimo di 24 core e 32 thread e a una frequenza di serie da record, cioè a un massimo di 6 GHz. In sostanza, è il processore più veloce al mondo.



Nel modello i7-14700K lavorano, invece, 20 nodi di calcolo (su 28 thread), fra cui quattro Efficient core (E-core) in più rispetto alla Cpu di riferimento della precedente generazione. Inoltre su alcuni processori nella Extreme Tuning Utility la nuova funzione AI Assist abilita l’overclocking basato su intelligenza artificiale.



“Con i processori Intel Core di quattordicesima generazione, dimostriamo ancora una volta perché gli appassionati si rivolgono a Intel per la migliore esperienza desktop disponibile oggi sul mercato”, ha dichiarato Roger Chandler, vice president e general manager, Enthusiast PC and Workstation, Client Computing Group dell’azienda di Santa Clara.





Per quanto riguarda la connettività wireless, i nuovi chip supportano gli standard Wi-Fi 6/6E e Bluetooth 5.3, oltre a essere già “pronti” per il Wi-Fi 7 e il Bluetooth 5.4. Inoltre supportano la connettività cablata Thunderbolt 4 e Thunderbolt 5 (di prossima introduzione garantirà un’ampiezza di banda bidirezionale fino a 80 Gbps.

La nuova serie è disponibile fin da ora per gli Oem. Oltre a debuttare sui futuri Pc, i processori di 14esima generazione possono sostituire precedenti piattaforme su chipset Intel serie 600 e 700, potenziando così sistemi desktop già in uso.