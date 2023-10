Intel scommette di portare l’AI su 100 milioni di Pc entro due anni Adobe, Webex e Zoom e un centinaio di altre aziende software sono già coinvolte nel programma di accelerazione per l’intelligenza artificiale. Pubblicato il 23 ottobre 2023 da Redazione

Intel ha le idee chiare su che cosa serva per spingere l’intelligenza artificiale, facendola diventare uno standard sui Pc: nuovi processori, naturalmente, ma anche un ambiente software adeguato e collaborazioni di ecosistema. Questi gli ingredienti del programma di accelerazione per l’AI appena presentato dalla società di Santa Clara. L’obiettivo dichiarato è di portare l’AI su oltre 100 milioni di computer nel giro di due anni. In effetti questo è anche ciò che gli analisti si attendono: un nuovo ciclo di acquisti che manderà in pensione i vecchi Pc per molti consumatori e aziende, e che sarà trainato dalle funzionalità di intelligenza artificiale.



Per quanto riguarda i processori, si attende il lancio dei nuovi Intel Core Ultra (nome in codice Meteor Lake) il prossimo 14 dicembre. Includeranno un’unità di calcolo “neurale” (neural processing unit, Npu) che potrà gestire i carichi di lavoro di intelligenza artificiale contribuendo a evitare surriscaldamenti ed eccessivo dispendio energetico.



Intel sta anche collaborando con oltre un centinaio di aziende sviluppatrici di software indipendenti (Isv) per mettere a punto oltre trecento funzionalità accelerate dall’AI, in ambiti come effetti audio, creazione di contenuti, gaming, sicurezza, streaming e collaborazione in video e altro ancora. Tra i primi partner già aderenti spiccano Adobe, Audacity, BlackMagic, BufferZone, CyberLink, DeepRender, MAGIX, Rewind AI, Skylum, Topaz, VideoCom, Webex, Wondershare Filmora, XSplit e Zoom.



Gli Isv associati al programma otterranno da Intel toolchain di intelligenza artificiale, co-engineering, hardware, risorse di progettazione, competenze tecniche e opportunità di comarketing. Potranno così sfruttare meglio le tecnologie dei processori Intel Core Ultra (e i Pc che li utilizzano) per massimizzare le prestazioni delle loro applicazioni e spingere nuovi casi d’uso.



“Intel riconosce che la leadership nel campo del software è fondamentale per l’esperienza d’uso dei Pc basati su AI e siamo in una posizione unica per guidare il settore con un approccio a ecosistema aperto”, ha dichiarato Michelle Johnston Holthaus, executive vice president e general manager del Client Computing Group di Intel. “Grazie a una lunga storia nello sviluppo dell'intelligenza artificiale e una profonda rete di relazioni con gli i progettisti degli Isv, Intel assumerà un ruolo attivo nel promuovere connessioni e innovazioni che promuovono nuovi casi d'uso ed esperienze su Pc”.