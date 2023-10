Intelligenza artificiale, Amd insegue Nvidia con l’acquisto di Nod.ai Firmato l’accordo per l’acquisizione di Nod.ai, società californiana startup specializzata algoritmi di apprendimento automatico. Pubblicato il 12 ottobre 2023 da Redazione

L’intelligenza artificiale e le diverse tipologie di machine learning saranno tecnologie cruciali per il futuro. Anche dal punto di vista degli equilibri del mercato Ict e specialmente per chi sviluppa semiconduttori. Nvidia è tra le aziende che più hanno beneficiato del forte interesse (anche economico) verso l’AI generativa, ma le concorrenti non restano a guardare. Amd ha appena annunciato di aver firmato un accordo per l’acquisizione di Nod.ai, una relativamente giovane (fondata nel 2013) azienda della Silicon Valley, domiciliata a Santa Clara, operante nell’area dello sviluppo di sistemi di apprendimento automatico.

Nod.ai adotta un approccio open source e si distingue per il fatto di utilizzare metodi di compilazione basati su tecnologie come LLVM, MLIR e IREE. Con il proprio software Shark l’azienda riduce le necessità di ottimizzazione manuale e il tempo richiesto per distribuire modelli di AI altamente performanti, destinati a contesti data center, client ed edge, dunque sia ad aziende utenti sia a fornitori cloud hyperscaler.

In base all’accordo raggiunto, Amd acquisirà le tecnologie e il team di Nod.ai per “espandere le proprie capacità nel software di AI aperto”, ha fatto sapere l’azienda. Questa aggiunta permetterà di accelerare la distribuzione di soluzioni di AI ottimizzate per i componenti semiconduttori di Amd, e in particolare per gli acceleratori Instinct, per i processori Ryzen ed Epy, per i system-on-chip Versal e per le Gpu Radeon.



“Ci aspettiamo che l’acquisizione di Nod.ai migliori notevolmente la nostra capacità di offrire ai clienti un software di AI open source che permetta loro di distribuire facilmente modelli di AI molto performanti, sintonizzati sull’hardware di Amd”, ha dichiarato Vamsi Boppana, senior vice president dell’Artificial Intelligence Group di Amd. “L’aggiunta del talentuoso team di Nod.ai accelera la nostra capacità di far evolvere la tecnologia dei compilatori open-source e di consentire soluzioni di AI ad alte prestazioni, caratterizzate da portabilità, in tutto il nostro portfolio di prodotti”.