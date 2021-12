Intelligenza artificiale e chatbot, CM.com adocchia Building Blocks Trattative in corso tra CM.com, azienda specializzata in software per sistemi conversazionali, e Building Blocks, che si occupa di intelligenza artificiale. Pubblicato il 21 dicembre 2021 da Redazione

L’intelligenza artificiale è il pilastro delle applicazioni e dei servizi conversazionali, cioè quelli che si basano sulla comprensione del linguaggio e si traducono in chatbot o assistenti vocali. In quest’ambito c’è una nuova acquisizione in vista: CM.com ha avviato trattative con Building Blocks per un possibile passaggio di proprietà. CM.com è un operatore storico nel campo delle telecomunicazioni, nato nel 1999 in Olanda e trasformatosi fino a diventare una multinazionale specializzata in software per la creazione di applicazioni conversazionali, destinate per esempio al servizio clienti, all’engagement e al contact center.



Olandese è anche Building Blocks: nata nel 2013, l’azienda combina software di data science con servizi che consentono di creare siti Web, campagne di advertising or marketing personalizzato, applicazioni con intelligenza artificiale incorporata. La società si definisce come uno specialista dell’intelligenza artificiale “consumer”, dal momento che le sue tecnologie sono indirizzate alla aziende utente finale: tra i clienti sfilano i nomi di Samsung, Basic-Fit, Corendon e Sligro.

L’accordo di acquisizione non è ancora stato finalizzato, ma quella avviata con CM.com è l’unica trattativa in corso e, stando alle dichiarazioni ufficiali, le due parti prevedono di completare la transazione nel primo trimestre del 2022. Attraverso Building Blocks il compratore potrà accelerare la propria espansione internazionale.

“Da alcuni anni lavoriamo a fianco di Building Blocks su vari account di clienti e conosciamo molto bene la loro tecnologia”, ha commentato Jeroen van Glabbeek, amministratore delegato di CM.com. “Siamo convinti che l'integrazione di Building Blocks nelle nostre soluzioni cloud mobile consentirà ai clienti di fidelizzare meglio i consumatori. L'acquisizione ci offre molteplici vantaggi come l'aggiunta di funzionalità di AI per i consumatori all'intero portfolio di prodotti, e l'espansione della nostra base di clienti per possibili attività di cross selling. Inoltre, il loro modello di business dà ulteriore impulso allo sviluppo della nostra base di entrate ricorrenti, in linea con la nostra ambizione di passare gradualmente a un modello di business SaaS”.

“La combinazione delle soluzioni CM.com con il nostro software e servizi di data science crea un prodotto SaaS altamente competitivo per qualsiasi cliente che desideri massimizzare il valore del consumatore”, ha dichiarato Alexander van Eerden, Ceo di Building Blocks. “Inoltre, le dimensioni e l'impronta internazionale di CM.com ci consentiranno di accelerare la nostra crescita e raggiungere la nostra ambizione di avere un impatto positivo su un miliardo di persone con la nostra intelligenza artificiale”.