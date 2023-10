Intelligenza artificiale, i Paesi G7 proporranno un codice di condotta Secondo indiscrezioni, il testo conterrà 11 raccomandazioni per favorire una intelligenza artificiale sicura e affidabile. Intanto Google investe altri 2 miliardi di dollari in Anthropic. Pubblicato il 30 ottobre 2023 da Valentina Bernocco

Una intelligenza artificiale sicura, prudente e degna di fiducia: i Paesi del G7 stanno definendo un codice di condotta ad adesione volontaria che mira a regolare lo sviluppo e l’utilizzo dei sistemi di AI. Un testo in 11 punti, che fornirà delle buone pratiche per le organizzazioni che sviluppano i sistemi di intelligenza artificiale più avanzati, inclusi i modelli fondativi dell’AI generativa. Così recita il testo del documento (visionato da Reuters) messo a punto a partire dallo scorso maggio da rappresentanti dei governi di Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Canada e Giappone, nonché da rappresentanti dell’Unione Europea.



L’operazione è stata ribattezzata “Hiroshima AI”. Nel documento si specifica che il codice di condotta è teso ad “aiutare a cogliere i benefici e ad affrontare i rischi e le sfide create da queste tecnologie”. Le aziende aderenti dovranno prendere misure adeguate per identificare, valutare e mitigare i rischi durante l’intero ciclo di vita dell’AI (dunque dallo sviluppo, al training, alla messa in produzione, all’utilizzo dei dati).



Inoltre dovranno assumersi la responsabilità degli eventuali incidenti e abusi compiuti con le loro tecnologie da parte di altre aziende o utenti. Chi sviluppa modelli e applicazioni di AI dovrà pubblicare report periodici che illustrino le capacità, le limitazioni, gli utilizzi e i potenziali abusi di queste tecnologie, Infine. dovranno “investire in solidi controlli di sicurezza”.



L’iniziativa si sovrappone in Unione Europea all’AI Act, il testo di legge già approvato dalla Commissione e dal Parlamento Europeo, destinato a entrare in vigore probabilmente entro la fine del 2024. Inoltre si sovrappone alle discussioni in corso tra il Congresso e la Casa Bianca, su cui pesano le preoccupazioni verso la Cina. Una superpotenza che sta investendo massicciamente nell’AI, benché penalizzata dalle restrizioni sull’import/export di tecnologie potenzialmente “critiche”, come i semiconduttori più evoluti.



Il codice di condotta proposto dai Paesi G7 si affiancherà anche all’iniziativa del Frontier Model Forum, che unisce gli attuali protagonisti (un po’ alleati, un po’ concorrenti) del mercato dell’AI generativa, ovvero Microsoft, Google, OpenAI e Anthropic. Insomma la discussione sull’AI oggi coinvolge filosofi ed esperti di etica ma è soprattutto influenzata dalle dinamiche geopolitiche e macroeconomiche, nonché dagli interessi del mercato.



Google accelera su Anthropic

A proposito di Google e Anthropic, è fresca l'indiscrezione di un nuovo maxi investimento della società di Mountain View. Secondo indiscrezioni, Google metterà su Anthropic altri 2 miliardi di dollari, dopo aver già investito una somma all’incirca analoga negli ultimi due anni. Gli schieramenti si stanno consolidando, con le contrapposte alleanze di Microsoft e OpenAI, da un lato, e Alphabet, Amazon e Anthropic dall’altro.



(Fonte: Anthropic)

Fondata nel 2021 e guidata dai fratelli Daniela e Dario Amodei, fuoriusciti da OpenAI, Anthropic al pari della sua principale concorrente ha sede a San Francisco. La giovane azienda si definisce come “un gruppo di ricercatori, ingegneri, esperti di policy e leader operativi”, che lavorano insieme per creare sistemi di AI affidabili e trasparenti. Il principale prodotto dell’offerta è Claude, un modello fondativo con capacità di ragionamento complesso, generazione di testi, conversazione, supporto per la scrittura di codice. Al pari dei GPT di OpenAI, può essere affinato e personalizzato in base alla destinazione di utilizzo.

Oltre ad Alphabet, ad aver messo gli occhi (e i soldi) su questa azienda c’è Amazon. La società di Seattle ha investito 4 miliardi di dollari ed è diventata per Anthropic il principale fornitore di servizi di cloud computing. Claude è stato reso disponibile su Amazon Bedrock, il servizio di Aws che permette agli sviluppatori di accedere a diversi large language model tramite Api.