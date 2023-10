Intelligenza artificiale, la Casa Bianca rompe il silenzio con nuove regole Un ordine esecutivo di Joe Biden fissa l’obbligo di condividere con il governo i test di sicurezza sui modelli dell’AI generativa. Pubblicato il 31 ottobre 2023 da Redazione

La Casa Bianca finalmente prende una posizione ufficiale sull’intelligenza artificiale. L’ufficio di Joe Biden ha emesso un ordine esecutivo per imporre alle aziende che sviluppano sistemi di AI di condividere con il governo i risultati dei test di sicurezza effettuati sui propri software e servizi, prima che questi vengano resi disponibili. La richiesta non è ancora legge, perché manca l’approvazione del Congresso.

Il testo invoca una serie di regole e di standard tesi a garantire che le applicazioni di AI siano sicure e affidabili, che non indeboliscano né la sicurezza nazionale né la privacy dei cittadini, e che non alimentino discriminazioni e ingiustizia sociale. L’AI, al contrario, dev’essere usata per promuovere l’innovazione, la concorrenza e “la leadership americana nel mondo”

Spetterà al National Institute of Standards and Technology il compito di fissare gli standard per le verifiche di sicurezza (test di red-team estesi) prima che i prodotti vengano pubblicati. Il Department of Homeland Security sarà responsabile dell’applicazione di tali standard alle infrastrutture critiche nazionali. Altri standard dovranno garantire che l’AI non venga usata per ingegnerizzare materiali biologici pericolosi, altri ancora serviranno ad arginare il rischio di frodi e disinformazione tramite contenuti generati dall’AI.

Come si diceva, c’è una novità importante per le aziende che sviluppano tecnologie avanzate, come i modelli fondativi dell’AI generativa, quali Microsoft, OpenAI, Alphabet, Anthropic, Amazon: dovranno condividere con il governo i risultati dei test di sicurezza “e altre informazioni critiche” prima di rendere disponibili pubblicamente tali tecnologie.

La Casa Bianca vuole anche definire un “programma di cybersicurezza avanzato” per sviluppare strumenti di AI al servizio della sicurezza, per esempio per la scoperta e risoluzione di vulnerabilità. Biden è anche consapevole di un problema ben noto per gli addetti ai lavori, e cioè l’utilizzo malevolo dell’intelligenza artificiale, che anziché potenziare indebolisce i sistemi di cybersicurezza. “Per realizzare la promessa dell’AI ed evitare i rischi, dobbiamo governare questa tecnologia”, ha dichiarato il presidente Usa. “Nelle mani sbagliate, l’AI può aiutare gli hacker a sfruttare vulnerabilità nei software su cui si regge la nostra società”.

Per quanto riguarda la privacy, il presidente fa appello bipartisan al Congresso, affinché rappresentanti di entrambi gli schieramenti promuovano nuove leggi “per difendere tutti gli americani, specialmente i bambini”. La privacy dovrà essere garantita nel training degli algoritmi, innanzitutto. Un ulteriore aspetto da curare è l’equità dei sistemi di AI: serviranno linee guida chiare e azioni coordinate (chiamando in causa anche il Dipartimento di Giustizia) per evitare che promuovano la discriminazione e che siano usati correttamente nelle indagini delle forze dell’ordine.