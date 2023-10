Ismail Elmas passa da Zscaler a Rubrik in un ruolo internazionale L’azienda specializzata in sicurezza Zero Trust ha scelto il suo nuovo group vice president of international business. Pubblicato il 23 ottobre 2023 da Redazione

Rubrik, società focalizzata sulla sicurezza Zero Trust, annuncia la nomina di Ismail Elmas nel ruolo di group vice president of international business. Un nuovo ingresso che si affianca a quelli, recenti, di Jesse Green come group vice president per le Americhe e di Andres Botero nel ruolo di chief marketing officer. Le nomine si affiancano alla recente acquisizione di Laminar (azienda specializzata in Data Security Posture Management) e al lancio, in collaborazione con Microsoft, di un’offerta di cyber recovery e remediation arricchita con l'AI generativa.



Ismael è un esperto del mercato internazionale del software. Nel corso della propria carriera ha lavorato in numerose aziende del settore informatico, tra cui Ibm, Cisco, Bmc Software, AppDynamics e Zscaler. Qui è rimasto per quattro anni, operando come responsabile del mercato Emea e come general vice president international (un ruolo simile a quello assunto ora in Rubrik).



"Accogliamo con piacere Ismail Elmas nel team dirigenziale di Rubrik, dove contribuirà a costruire e far crescere il business internazionale", ha commentato Brian McCarthy, Chief Revenue Officer di Rubrik. "La sua esperienza e le sue competenze si adattano perfettamente alla nostra visione, in una fase in cui acceleriamo le nostre strategie di mercato per offrire resilienza informatica ai nostri clienti su scala globale".



"Il ransomware non scomparirà presto, soprattutto perché la quantità di dati in possesso delle organizzazioni cresce rapidamente, e con essa la superficie di attacco degli hacker”, ha dichiarato Elmas. “La sicurezza e la protezione dei dati devono essere una priorità assoluta per tutte le organizzazioni. Accolgo con entusiasmo la sfida di aiutare i clienti ad aumentare la loro resilienza informatica e lavorare al fianco di questo team manageriale per far progredire il business ed esplorare opportunità di crescita in Europa e in Asia".