Ivanti aiuta a monitorare l’esperienza digitale dei dipendenti Ivanti Neurons for Digital Experience consente di monitorare il modo in cui i dipendenti usano le applicazioni aziendali, per misurare la produttività e la soddisfazione. Pubblicato il 27 luglio 2022 da Redazione

Ivanti, società specializzata in soluzioni per l’automazione dei processi aziendali, ha annunciato un ampliamento della propria piattaforma, Neurons. Al suo interno debutta una nuova soluzione chiamata Ivanti Neurons for Digital Experience, che come il nome suggerisce si fa carico della “esperienza digitale” del personale aziendale. Più precisamente, questa soluzione aiuta gli addetti all’IT ad analizzare e quindi ottimizzare l’esperienza d’uso delle applicazioni aziendali, e allo stesso tempo permette di monitorare alcuni indici di produttività dei dipendenti.

Quattro, in particolare, le funzionalità di Neurons for Digital Experience. La prima sono gli insight in tempo reale: la soluzione raggruppa e monitora i dati relativi all’utilizzo, alle prestazioni e alla sicurezza dei dispositivi e delle applicazioni usate in azienda. La seconda sono le analisi del grado di coinvolgimento dei dipendenti, analisi che non si limitano ai dati dei sondaggi post-ticket ma rilevano (tramite bot automatizzati e interattivi) il livello di engagement contestuale per aiutare a comprendere l'esperienza dei dipendenti con la tecnologia utilizzata.

Il terzo luogo, la soluzione di occupa di misurare e ottimizzare l'esperienza digitale dei dipendenti nel corso del tempo, con un continuo monitoraggio e con la capacità di anticipare potenziali cali di produttività. Infine, Neurons for Digital Experience si preoccupa di prevenire i problemi prima che si verifichino, facendo emergere potenziali criticità IT o di sicurezza, e suggerendo le azioni di rimedio più opportune.



“Ora che siamo entrati nell’era del dipendente, le organizzazioni e i team IT devono garantire un'esperienza digitale e contestuale in linea con la continua affermazione del lavoro ibrido", ha commentato Nayaki Nayyar, presidente e chief product officer di Ivanti. "Attraverso la nostra piattaforma automatizzata Ivanti Neurons, consentiamo alle aziende di valutare e ottimizzare l'esperienza dei dipendenti, senza soluzione di continuità e su tutti i dispositivi, offrendo alle organizzazioni funzionalità senza pari".



Sul fatto che una soluzione di questo genere possa essere molto utile, il vendor fornisce a sostegno un paio di dati. Un recente report di Ivanti ha mostrato che il 49% dei dipendenti è insoddisfatto della tecnologia fornita dall’azienda e il 26% sta valutando di lasciare il posto di lavoro per questo motivo. Allo stesso tempo, una insoddisfazione nell’esperienza d’uso delle applicazioni aziendali può tradursi in interruzioni, lentezze, errori, insomma in minore produttività. In tempi di smart working, i dipendenti diventano più autonomi e responsabili della propria produttività, e dunque tenere monitorato il modo in cui lavorano è diventato per le aziende ancora più importante.



“Il successo dell'IT di un’azienda moderna dipende dalla capacità di valutare con precisione le esperienze dei dipendenti con le tecnologie digitali da loro utilizzate", ha commentato Steve Brasen, research director di Enterprise Management Associates. "Il miglioramento della produttività della forza lavoro, impatta sulla capacità di un'organizzazione di attrarre e trattenere i talenti migliori, ne aumenta l’agilità e la competitività, riduce i costi operativi e determina il successo e la redditività dell'azienda. Una misurazione efficace della Digital Employee Experience offre la visibilità per accelerare il raggiungimento degli obiettivi di business".