Ivanti amplia l’accordo di distribuzione con Arrow Electronics Il distributore a valore aggiunto veicola ora anche in Italia l’intera offerta di Ivanti, compresa la piattaforma Neurons. Pubblicato il 14 luglio 2022 da Redazione

Ivanti, società specializzata in tecnologie per l’automazione dei processi, ha rinnovato e ampliato l’accordo di distribuzione con Arrow Electronics. Fino a ieri, tale accordo era attivo in diversi mercati Emea e coinvolgeva le soluzioni MobileIron e Pulse Secure Ora, invece, Arrow potrà distribuire l’intera offerta di Ivanti, inclusa la piattaforma Neurons, anche sul territorio italiano, rivolgendola in particolare a un pubblico di rivenditori qualificati e di Managed Service Provider specializzati nella sicurezza IT per medie e grandi aziende.

Neurons è una piattaforma di automazione e gestione integrata basata su tre pilastri tecnologici: Unified Endpoint Management (Uem), con funzioni di funzionalità di self-healing and self-protecting, Zero Trust Network (Zta) ed Enterprise Service Management (Esm). Accanto a questo prodotto, l’offerta di Ivanti negli ultimissimi anni è stata ampliata grazie alle acquisizioni di Pulse Secure, MobileIron, Cherwell e Risk Sense.

"Siamo soddisfatti di aver ampliato l’accordo con Arrow in Italia, che è leader nella distribuzione di soluzioni cloud, di sicurezza e IT per le imprese e la consolidata esperienza negli ambienti hybrid lo rende il partner ideale per supportare la crescente domanda della piattaforma Ivanti Neurons”, ha dichiarato Donato Paladino, distributor manager per l’Italia di Ivanti. "Le nostre soluzioni si integrano perfettamente nel portfolio di tecnologie e servizi di cybersecurity offerte da Arrow, contribuendo a realizzare un ecosistema di rivenditori specializzati nel nostro Paese. Insieme, abbiamo già iniziato a sviluppare nuovi progetti per aiutare i clienti a ridurre i rischi informatici in un ambiente sempre più complesso”:

"La firma di questo accordo rappresenta un importante completamento al nostro portfolio, consentendoci di fornire l’intera gamma di prodotti e servizi di Ivanti, unitamente a quelle che già offrivamo di MobileIron e Pulse Secure”, ha spiegato Michele Puccio, country manager per l’Italia di Arrow Enterprise Computing Solutions. “Sfidiamo continuamente noi stessi per offrire le migliori soluzioni e tecnologie ai nostri partner e, con questa collaborazione, riusciamo a consolidare un’offerta di soluzioni end-to-end per reti IoT ed edge oggi unica sul mercato, al fine di supportare le imprese clienti dei nostri partner a crescere e a operare più velocemente e in modo efficiente, per vincere le nuove sfide in un mercato assolutamente dinamico".