Jack Dorsey lascia, Parag Agrawal nuovo Ceo di Twitter Il fondatore ha annunciato con un tweet le proprie dimissioni, forse per pressioni del Cda. Per l'azienda è "ora di andare avanti". 29 novembre 2021

“Non so se qualcuno di voi abbia saputo, ma ho dato le dimissioni da Twitter”. Con queste parole Jack Dorsey ha annunciato, naturalmente attraverso Twitter, di voler abbandonare il ruolo di amministratore delegato dell’azienda da lui fondata. Al suo posto prenderà il timone del comando Parag Agrawal, attuale chief technology officer della società. “Ho deciso di lasciare Twitter”, ha dichiarato Dorsey, “perché credo che l’azienda sia pronta ad andare avanti allontanandosi dai suoi fondatori. Ho una profonda fiducia in Parag come Ceo di Twitter. Il suo lavoro negli ultimi dieci anni e più è stato trasformativo”.

Entrato in società nel 2011 come ingegnere per le attività di advertising, Agrawal aveva ottenuto la promozione a Cto nel 2017. In precedenza aveva lavorato per Microsoft, AT&T e Yahoo. “Sono pronto a costruire sulla base di tutto quello che abbiamo raggiunto sotto la leadership di Jack”, ha commentato il nuovo Ceo. "Continueremo a migliorare la nostra efficacia e porteremo grande valore ai nostri clienti e azionisti mentre riconfiguriamo il futuro del dibattito pubblico”. All’ingegnere spetta ora il compito di centrare l’obiettivo, già delineato dal suo predecessore, di far raggiungere alla piattaforma il traguardo dei 315 milioni di utenti attivi giornalieri entro il 2023.

Il 45enne Jack Dorsey potrà ora dedicarsi a tempo pieno a Square, altra azienda (specializzata in pagamenti digitali) da lui fondata e di cui è amministratore delegato. Per lui l’uscita da Twitter, questa volta probabilmente definitiva, ha un precedente: già nel 2008 era stato costretto da alcuni membri del Cda a lasciare la poltrona di amministratore delegato, mantenendo il ruolo di presidente.

Nel 2015 aveva però ripreso il comando, continuando nel frattempo a guidare anche Square. L’annuncio delle dimissioni giunge ora, si vocifera, in seguito a nuove pressioni del Cda scontento dell’operato di Dorsey. La notizia ha provocato in Borsa un rialzo del titolo Twitter, che recentemente aveva toccato il minimo storico degli ultimi dieci mesi.