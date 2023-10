Juniper mira alla gestione dei data center con l’AI Il salto da una collocazione specialistica sulle reti alla gestione del complesso di un’infrastruttura tecnologica può avvenire, negli auspici del vendor, con il contributo dell’intelligenza artificiale e dell’automazione. Pubblicato il 30 ottobre 2023

Per Juniper, il data center è la nuova singola unità di computazione. Questo significa avere una visione olistica della gestione e non più tanto delle singole componenti. James Kelly, product management senior director dell’azienda americana, chiarisce come dalla rete e dalla connettività passi l’evoluzione del proprio posizionamento, verso una capacità di automazione e controllo di conformità costruita sull’intelligenza artificiale: “Il paradigma è ormai definito, anche se restano da risolvere alcuni aspetti, che spaziano dal corretto addestramento dei modelli alla gestione dei costi, in particolar modo generati dall’uso di Gpu”.

Per dar corso alla propria strategia, Juniper ha attivato già da qualche tempo a Sunnyvale gli AI Labs, recentemente evolutisi in Beyond Labs, per esplicitare meglio la propria missione di identificazione e messa a terra di progetti e sperimentazioni volti a modellare il futuro dell’It e del networking. Qui gli esperti dell’azienda, in partnership con istituzioni accademiche e player tecnologici come Nvidia, Intel, Amd, Dell, Fujitsu e Pure Storage, lavorano sulla ricerca in ambiti come il 5G/6G, l’AI, le Gpu, le Wan e l’automazione per creare innovazioni d’avanguardia nelle tecnologie di rete. La collaborazione con Intel, per fare un esempio, intende facilitare l’espansione delle capacità di trasformazione del 5G attraverso l’integrazione dell’architettura di riferimento Intel FlexRan, delle reti 5G private, del controller intelligente Ran Juniper e del router cloud-nativo del costruttore su processori Xeon.

Gli sviluppi più concentrati sullo sfruttamento dell’AI fanno leva su tecnologia hardware oggi a 400 Gb, ma già pronta a evolvere verso gli 800Gg. L'azienda intende trarre vantaggio dalla crescente domanda di virtualizzazione dei data center, cloud computing e convergenza packet/optical del traffico mobile: “Con il crescente utilizzo di smartphone e tablet, il traffico dati mobile è aumentato”, nota Kelly. “Ciò ha comportato una maggiore domanda di architetture di rete avanzate, portando i fornitori di servizi a spendere di più in router e switch”.

James Kelly, product management senior director di Juniper

Allo stato attuale, la soluzione che Juniper posiziona con maggior convinzione verso la gestione delle infrastrutture tecnologiche delle aziende è Apstra, da poco rilasciata nella versione 4.2.0. La release include sonde di analisi intent-based per la telemetria e la visibilità della rete, nonché il supporto per lo strumento di provisioning della rete Terraform di HashiCorp. Apstra funziona mantenendo un repository in tempo reale di informazioni di configurazione, telemetria e convalida, in modo tale che le aziende possano utilizzare le funzionalità di automazione per fornire policy di rete e sicurezza coerenti per i carichi di lavoro su infrastrutture fisiche e virtuali. All’orizzonte, c’è già il rilascio della versione 4.2.1, che migliorerà la raccolta e visualizzazione dei flussi di dati, sarà dotata di una nuova interfaccia utente e utilizzerà la tecnologia AI sviluppa per Marvis. Quest’ultimo è un assistente virtuale capace di lavorare in linguaggio naturale per supportare i tecnici nella gestione delle operazioni di rete.

Con gli sviluppi in direzione dell’AI (soprattutto nella declinazione più operativa AIOps) e dell’automazione nell’amministrazione delle infrastrutture tecnologiche, Juniper intende posizionarsi come contendente nel campo delle architetture aziendali bisognose di scalabilità e prestazioni per l’ottimizzazione del traffico e dei flussi di dati.

Cover photo credit: Image by Freepik