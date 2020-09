Juniper Networks punta all’acquisizione di Netrounds L’azienda ha stipulato un accordo definitivo. Lo scopo è quello di offrire ai service provider semplicità operativa e migliori prestazioni di servizio. Pubblicato il 30 settembre 2020 da Redazione

Juniper Networks ha stipulato un accordo definitivo per acquisire Netrounds, una piattaforma programmabile per test attivi e per il “service assurance” e basata su software, adatta a reti fisse e mobili per l'intero ciclo di vita del servizio. Grazie a questa acquisizione, l’azienda migliorerà le soluzioni Wan automatizzate, in modo da semplificare ulteriormente le operazioni per i fornitori di servizi e garantire esperienze positive per gli utenti finali. L’operazione dovrebbe concludersi nel quarto trimestre 2020, fatte salve le consuete condizioni di “closing”.

Fondata nel 2007, Netrounds è indipendente dal fornitore, “colma” il collegamento mancante tra servizi e reti, fornendo garanzia della qualità dell'esperienza del servizio dal punto di vista del cliente, con informazioni sull’origine dei problemi. Che si tratti di testare una porzione di rete 5G prima della distribuzione o di analizzare gli impatti di un nuovo servizio cloud configurato sull'infrastruttura edge o di risoluzione dei problemi di degrado delle prestazioni su una Sd-Wan, l’azienda abilita il test e il monitoraggio attivi orchestrati direttamente nei servizi virtuali definiti dal software.

“Nell'era del cloud le aspettative degli utenti finali per un'esperienza di qualità costantemente elevata nei servizi forniti su reti IP sono estremamente elevate e la diffusione del 5G non farà che accelerare questo processo. I service provider cercano sempre più di differenziarsi guardando oltre l'offerta di connettività di base e concentrandosi sulla garanzia della qualità dei loro servizi,” afferma Manoj Leelanivas, Chief Product Officer, Juniper Networks. “L’acquisizione di Netrounds automatizzerà completamente le complessità del test e del monitoraggio attivo delle customer experience su larga scala, un passaggio cruciale per rimanere competitivi nel mercato dinamico di oggi”.