Kaspersky punta agli MSP: alti rebate per un’offerta tutta a canone A disposizione degli MSP l’intero portfolio Kaspersky. Pagamenti flessibili e rebate dal 3 al 7% aggiuntivi ai margini di rivendita Pubblicato il 08 febbraio 2023 da Loris Frezzato

Kaspersky indirizza e incentiva il canale a offrire servizi di sicurezza gestiti in modalità pay as you go. La logica MSP ha avuto una poderosa accelerata nelle strategie di go to market del vendor, che presenta un modello di subscription a consumo applicabile all’intero portfolio prodotti, arricchendo il partner program con forme di rebate aggiuntive per coloro che vi aderiranno.

La fruizione di servizi gestiti rappresenta una tendenza che sta interessando sempre di più il mercato, in particolar modo per quanto riguarda i servizi inerenti alla sicurezza IT, rendendo di fatto la protezione dagli attacchi accessibile anche alle aziende di piccole e medie dimensioni, grazie all’intermediazione dei partner MSP, che possono gestire per conto loro le problematiche di sicurezza.

Una forma di erogazione delle soluzioni che si basa essenzialmente sulla fiducia del cliente nei confronti del proprio fornitore di servizi, quei rivenditori o system integrator che forniscono consulenza sulla base della profonda conoscenza delle esigenze e delle dinamiche di business dei propri clienti.

Dal canto suo, Kaspersky, oltre a virare con decisione verso la forma a servizio, ha già da tempi non sospetti attivato una Global Transparency Initiative , attraverso la quale viene convalidata e verificata l’affidabilità di prodotti, processi interni e operazioni aziendali e data visibilità a chi lo richiedesse sulla gestione dei dati, trasferendo, inoltre, in Svizzera la gestione dei dati dei clienti europei. A quello svizzero, lo scorso anno si sono aggiunti altri due Transparency Center, uno dei quali a Roma, visitabile su richiesta da clienti, partner, istituzioni e stampa italiani.

Kaspersky alletta gli MSP: il trend dei servizi gestiti in continua crescita

Ma il tema fondamentale nella scelta MSP del vendor si focalizza sui vantaggi per i clienti e, soprattutto, per il canale dei partner che intende iniziare un percorso, agevolato, verso il mondo dei servizi gestiti, un mercato che gli analisti stimano che entro il 2030 crescerà globalmente del 13,4%, con uno sviluppo esemplare proprio nella parte della security.

Maura Frusone, head of channel di Kaspersky Italia

“Il nostro modello MSP è destinato ai partner che lavorano con un alto numero di piccole aziende, una caratteristica del tessuto economico italiano – spiega Maura Frusone, head of channel di Kaspersky Italia – Questi partner hanno bisogno di una piattaforma automatizzata che possa governare in maniera semplice e veloce tutti i processi di gestione e fatturazione del servizio. Un modello che si cala perfettamente sulle esigenze dei clienti orientati a dare in outsourcing la gestione della propria security, non richiedendo alcun impegno o competenza interna di tipo tecnico, difficilmente reperibile soprattutto nelle PMI”.

I vantaggi del modello MSP Kaspersky: acquisto a volumi ed erogazione a consumo

La piattaforma MSP proposta da Kaspersky dà la possibilità al partner di acquistare volumi di licenze ottenendo prezzi particolarmente vantaggiosi e, attraverso la fee pay-as-you-go, il rivenditore può, quotidianamente, aumentare o abbassare il numero di licenze acquistate in base al loro reale utilizzo, abbinando i vantaggi di un acquisto a volume con l’uso a consumo.

“In pratica è come se il partner acquistasse sul venduto, potendo di volta in volta comprare solamente le licenze di cui ha veramente bisogno, evitando di effettuare degli investimenti sovradimensionati rispetto all’effettivo utilizzo da parte dei propri clienti. Potendo, inoltre, fatturare annualmente o mensilmente. In quest’ultimo caso viene ogni volta conteggiato solamente quanto è stato utilizzato delle licenze acquistate” puntualizza Frusone.

Tutta l’offerta Kaspersky è (anche) a canone, e si rivolge a MSP e a MSSP

L’offerta di prodotti fruibile attraverso la modalità di servizio gestito è ampia, e comprende l’intero portfolio delle soluzioni di Kaspersky, che in questi anni da azienda monoprodotto concentrata sull’antivirus si è ormai aperta anche agli altri aspetti legati alla security.

A oggi, quindi, tutta l’offerta del vendor può essere venduta nelle due modalità standard o managed service, rivelando di fatto l’interesse di Kaspersky di rivolgersi non solo agli MSP che seguono le PMI, i quali hanno accesso a tutti i prodotti per la protezione dell’end point, cui si aggiunge la sicurezza per le e-mail e gli ambienti ibridi, ma anche agli MSSP.

I Managed Security Service Provider propongono tutta la propria offerta di threat intelligence a quei partner, come ad esempio i system integrator di una certa dimensione, che dispongono di un proprio SOC attraverso il quale possono rivendere in modalità subscription i servizi di analisi delle minacce ai propri clienti, tipicamente di livello enterprise.

Agli MSP Kaspersky rebate aggiuntivi dal 3 al 7%

Ai partner che scelgono di acquistare in modalità MSP, vengono aggiunti dei rebate personalizzati. A fronte del raggiungimento di soglie di fatturato definite, Kaspersky infatti eroga, a seconda della tipologia di prodotto o servizio rivenduto, dei rebate che vanno dal 3% per chi tratta i prodotti end point, fino al 7% per quanto riguarda le soluzioni più evolute.

Rebate che sono aggiuntivi ai margini già previsti per la rivendita.