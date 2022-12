Kirey Group acquisisce Sibyl, focus sull’Erp di Oracle Il system integrator milanese si allarga con una società di consulenza IT, partner Oracle, forte nel settore manifatturiero. Pubblicato il 02 dicembre 2022 da Redazione

Nuovo consolidamento nel settore dei system integrator in Italia. Kirey Group, realtà italiana multinazionale da 840 dipendenti, ha acquisito Sibyl, una società di consulenza IT presente sul mercato da oltre vent’anni e distribuita sulle tre sedi di Milano, Lissone (Monza e Brianza) e Catania. Le competenze e i clienti portati in dote permetteranno a Kirey Group di ampliare l’offerta e di espandersi in nuovi settori di mercato, in particolare nel manifatturiero. Qui, infatti, Sibyl vanta una solida presenza e può sfruttare l’onda di trasformazione del “4.0” e il proprio ruolo consolidato di partner Oracle.

Fondata nell’anno 2000, Sybil si è focalizzata inizialmente sullo sviluppo di sistemi Erp basati su tecnologia Oracle e nel tempo si è affermata come consulente tecnologico di aziende grandi, medie e piccole. Attualmente la società consta di una sessantina di professionisti che progettano soluzioni e applicativi ad hoc per i clienti.

“La collaborazione con una realtà come Sibyl permetterà a Kirey Group di affrontare con successo nuove sfide e nuovi ambiti di intervento, oltre alla grande attenzione e cura nei confronti del cliente e uno sguardo costante rivolto alla ricerca e sviluppo”, ha dichiarato Vittorio Lusvarghi, Ceo di Kirey Group.

“Kirey Group metterà a fattor comune la propria esperienza di system integration e il proprio approccio tecnologico con forti competenze in termini di governance, gestione e sicurezza del dato e nella realizzazione di soluzioni”, ha aggiunto il Ceo di Sibyl, Ugo Sinigaglia. “Sibyl affiancherà il Gruppo con la sua consulenza di business focalizzata sull’innovazione e sulla manifattura di processo, per individuare nuovi ambiti specifici del mercato sui quali operare in sinergia. La nostra collaborazione permetterà di generare ulteriore valore per i clienti e per i dipendenti, di espandere il portfolio di competenze certificate e di riunire investimenti e risorse impegnati nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni negli ambiti tecnologici di maggior crescita, come Cybersecurity, Blockchain, Intelligenza Artificiale”.