Kyndryl propone una cabina di regia unificata per i dati aziendali Si chiama Data and AI Console la nuova offerta che permette alle aziende di controllare, gestire e utilizzare i propri dati tramite un’unica console. Pubblicato il 22 marzo 2023 da Redazione

Integrazione, visibilità, centralizzazione sono concetti ricorrenti quando si parla di dati e applicazioni aziendali. La necessità di avere un unico punto di vista e un unico strumento di gestione trova risposta nella nuova offerta presentata da Kyndryl, società di servizi di infrastruttura IT nata da una costola di Ibm: Data and AI Console, questo il nome, promette di semplificare i flussi di dati, la loro consultazione e il loro utilizzo, ma anche le attività necessarie per la loro sicurezza (a partire dalla visibilità sui rischi).

Nelle parole di Kyndryl, la Data and AI Console permette, attraverso la sua dashboard, di avere una visione unificata sul patrimonio dei dati aziendali e sul loro ciclo di vita, dalla creazione al “consumo”, evidenziando anche i rischi esistenti e permettendo di mitigarli in modo proattivo. In generale è possibile migliorare la data governance, prevedendo irregolarità e incidenti. La console mette anche a disposizione risorse e strumenti vari, come cataloghi di dati, tagging automatizzato e la capacità di tracciare il percorso dei dati. Inoltre è possibile eseguire un continuo monitoraggio sull’uso dei dati rispetto alle policy aziendali in vigore.

Tra i vantaggi promessi, quindi, ci sono innanzitutto la semplificazione, la migliore efficienza e produttività dei team (vista la facilità di accesso ai dati), la capacità di generare insight rapidamente, la maggiore sicurezza e conformità alle regole, la riduzione di costi dovuti a eccessivo provisioning e altro ancora. Grazie a un’architettura aperta, la soluzione può integrarsi nell’ambiente tecnologico esistente.

“Le aziende desiderano sfruttare maggiormente gli insight nei loro processi decisionali e la Kyndryl Data and AI Console contribuisce a trasformare questo desiderio in realtà”, ha osservato Nicolas Sekkaki, applications, data and AI global practice leader di Kyndryl. “La console dà alle organizzazioni la possibilità di operare in modo più efficiente grazie a una visione unificata dei dati, del loro percorso e del loro ciclo di vita, attraverso un’unica soluzione”.