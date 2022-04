L’acquisizione di TrustBuilder fa bene a InWebo A un anno di distanza dall’avvio della presenza in Italia, lo specialista francese di strong authentication integra nel team Cristiano Cafferata, ex manager di SonicWall e Dell. Una conseguenza dell’espansione verso il mercato dell’identity & access management. Pubblicato il 21 aprile 2022 da Redazione

Poco più di un anno fa, Manuel Minzoni apriva le attività italiane di InWebo, realtà francese specializzata nelle soluzioni di strong authentication. È ancora presto per fornire cifre significative sull’andamento di questa esperienza, ma un segnale positivo arriva ora con l’integrazione nel team locale di Cristiano Cafferata, ex manager di SonicWall e Dell Security, qui entrato con la responsabilità della pre-vendita.

Si tratta di un’indicazione della volontà di investimento della casa-madre sul nostro territorio: “Siamo nel bel mezzo di un anno di ripresa, dove la differenziazione è un elemento strategico di successo”, conferma Minzoni. “Adesso abbiamo soluzioni complete, un team rinforzato e un Gruppo molto forte alle spalle”.

Il rafforzamento della struttura italiana fa seguito all’acquisizione di TrustBuilder, portata a termine all’inizio di quest’anno. In questo modo, InWebo ha potuto allargare la propria presenza di mercato verso il Customer identity & access management (Ciam). Il portafoglio, infatti, si è esteso alla definizione di diversi ambienti di autenticazione e autorizzazione, la definizione di regole basate sul contesto o il rischio, la gestione dettagliata dei processi di onboarding (verifica utente, self service provisioning) con identity provider diversi (Ad/Ldap, social login, provider europei come Spid).

Inoltre, da pochi mesi la società ha stretto una collaborazione con Stormshield, azienda europea di proprietà del gruppo Airbus, specializzata nella cybersecurity in ambienti militari, industriali, healthcare e infrastrutture critiche.

Da sinistra, Cristiano Cafferata (pre-sales manager) e Manuel Minzoni (country manager) di InWebo Italia