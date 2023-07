L’AI Act contestato per la severità, ChatGpt per il copyright Una lettera aperta, firmata da 160 rappresentanti di aziende Ict e non, critica il testo per l’eccessiva regolamentazione. OpenAI contestata per il furto di proprietà intellettuale. Pubblicato il 30 giugno 2023 da Redazione

L’AI Act europeo è nato per definire i limiti dell’intelligenza artificiale, nel modo in cui viene sviluppata e messa all’opera, valutandone i rischi benefici. Ma molte aziende tecnologiche e non, dall’Ict all’automotive, dissentono. In una lettera aperta firmata da circa 160 dirigenti di altrettante aziende, fra cui anche Meta, Airbus e Renault, si afferma che l’AI Act metterebbe a rischio la competivitià e la sovranità tecnologica europea.

Il riferimento è in particolare alla norma secondo cui le società che sviluppano e allenano i large language model saranno obbligate a dichiarare se abbiano usato materiale di proprietà intellettuale altrui. Dovranno, inoltre, rendere distinguibile il fatto che un testo, immagine o video sia un prodotto dell’intelligenza artificiale, anziché una creazione umana. Due regole tese, evidentemente, a difendere il copyright (e dunque il lavoro di autori, giornalisti, artisti e creativi, agenzie ed editori) e a tutelare gli utenti dagli inganni dei deepfake.

La lettera aperta nasce dall’iniziativa di Cedric O, ex segretario di Stato per la transizione digitale e le comunicazioni elettroniche francese, del presidente di Airbus René Obermann e di Jeannette zu Fürstenberg, socia fondatrice del fondo di venture capital La Famiglia. Il primo dei tre ha spiegato a Reuters che le preoccupazioni riguardano principalmente la versione dell’AI Act approvata dal Parlamento Ue, in cui rispetto al testo precedente sono state inaspriti i divieti riguardanti le analisi biometriche e inserite le due citate regole per l’AI generative.

Tra i firmatari ci sono anche rappresentati di Meta (Yann LeCun, chief AI scientist della società di Menlo Park), di Renault, dell’azienda di telecomunicazioni spagnola Cellnex, della software company francese Mirakl e della banca d’investimento tedesca Berenberg.

La lettara aperta, secondo quanto riportato da Reuters, evidenzia che le regole dell’AI Act potrebbero essere troppo restrittive e severe: il rischio di sanzioni per la mancata compliance potrebbe dunque scoraggiare le società che sviluppano intelligenza artificiale a fare investimenti in territorio Ue. L’AI Act potrebbe dunque allontanare capitali e altre risorse da un’Europa che già fatica a ridurre la distanza da Stati Uniti e Cina.

(Immagine di vectorjuice su Freepik)

ChatGpt ha “rubato” 300mila libri?

Se non altro, dall’Europa OpenAI non dovrebbe scappare via, stando alle ultime dichiarazioni del fondatore e presidente dell’azienda californiana. Sam Altman aveva inizialmente prospettato la possibilità di ritirare ChatGpt dal mercato europeo, ma ha poi smentito di avere progetti di questo tipo.

A proposito di ChatGpt e di copyright, negli Stati Uniti Paul Tremblay e Mona Awad, due autori residenti in Massachusetts, hanno fatto causa a OpenAI per presunto furto di proprietà intellettuale. Nel documento presentato a un tribunale federale di San Francisco si afferma che ChatGpt avrebbe estratto dati da 300mila libri, senza permesso. A detta dei due autori, il chatbot ha saputo generare riassunti molto accurati di alcune delle loro opere, che sarebbero dunque presenti nel database del programma. Contattati da Reuters, gli avvocati dei due accusanti e i rappresentanti legali di OpenAI non hanno rilasciato commenti.