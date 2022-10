L’Ai applicata ai dati nella partnership fra Ally e U-Hopper Le due realtà italiane hanno deciso di unire le forze per sviluppare soluzioni gestionali avanzate per l’industria manifatturiera. Pubblicato il 19 ottobre 2022 da Redazione

All’insegna dell’intelligenza artificiale made in Italy nasce una nuova partnership fra Ally Consulting e U-Hopper. La prima ha sviluppato competenze sul mondo gestionale per l’industria manifatturiera, mentre la seconda è specializzata nello sviluppo di soluzioni tecnologiche basate su big data analytics e Ai.

La collaborazione parte dalla premessa che, nel corso degli ultimi anni, le aziende italiane abbiano intrapreso un percorso di trasformazione digitale costruito anche sull’utilizzo dei big data e dell’artificial intelligence, facendolo diventato un elemento differenziante. Questo si applica in modo particolare nel settore manifatturiero, che opera in scenari internazionali caratterizzati da volatilità ed elevata competitività. Gestire la raccolta e la molteplicità di fonti e formati può non essere sufficiente, poiché occorre anche saper leggere i dati e interpretarli per realizzare simulazioni e previsioni, con l’obiettivo di prendere decisioni più informate e ottimizzare le attività allineandosi all’evoluzione della domanda.

La collaborazione fra le due aziende nasce dalla complementarità delle rispettive proposte e dall’interesse comune verso il settore manifatturiero. Ally basa la propria offerta sulle soluzioni di Infor e, quindi, utilizza l’Erp per la raccolta e la gestione del dato, mentre U-Hopper aggiunge le proprie competenze nell’Ai per offrire per analizzare e interpretare i dati in maniera automatica su grande scala, ottimizzare il decision making e automatizzare i processi ancora manuali.

Le soluzioni congiunte che saranno sviluppate toccheranno gli ambiti della manutenzione predittiva, della gestione del magazzino e dell’analisi delle vendite. In quest’ultimo caso, l’obiettivo è fornire alle aziende la possibilità di delineare scenari sui ricavi potenziali partendo dai dati interni di un’impresa, incrociandoli con i trend di mercato e le informazioni provenienti da fonti esterne.

Paolo Aversa, managing director di Ally Consulting e Daniele Miorandi, Ceo di U-Hopper