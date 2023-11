L’AI che fa conversazione aiuta le banche a fidelizzare Le applicazioni chatbot possono migliorare la relazione con la clientela, l’innovazione e la personalizzazione dei servizi. Il punto di vista di Auriga. Pubblicato il 20 novembre 2023 da Redazione

Nel settore bancario da anni l’intelligenza artificiale viene utilizzata in varie attività, fra cui la gestione del rischio, i controlli antifrode e l’analisi dei mercati. Ma è anche importante per la personalizzazione dei servizi e la fidelizzazione della clientela, obiettivi che i chatbot aiutano a raggiungere con buoni risultati (e con un occhio ai costi). Ce ne parla Gaetano Ziri, innovation manager di Auriga, azienda presente sul mercato da 25 anni e specializzata in software per il settore bancario.



Gaetano Ziri, innovation manager di Auriga



Mentre il mondo si interroga sul ruolo presente e futuro dell’intelligenza artificiale e i suoi campi d’applicazione, il settore bancario sta già valutando l’utilizzo dell’AI come parte integrante della strategia per generare valore aggiunto nel customer journey nelle filiali, supportando le banche nell’automatizzazione dei processi, nella riduzione dei costi e nel miglioramento dei servizi offerti nell'ambito della prossima generazione di filiali bancarie, ormai sempre più digitali e in remoto.



Gli istituti finanziari hanno infatti iniziato a valutare le opportunità che l’AI è in grado di offrire, nello specifico nell’ambito delle tecnologie conversazionali che possono aiutare e guidare i clienti a usufruire dei servizi offerti, anche quelli più complessi, come il deposito o un bonifico, 24/7. Soprattutto sul fronte della personalizzazione nell’offerta di servizi, le banche stanno provando ad adeguarsi per soddisfare in modo efficace l’evoluzione delle aspettative della clientela.



Lo studio “The future of AI in banking” realizzato da Deloitte mostra che oltre il 50% dei clienti delle banche ritiene che i servizi personalizzati siano uno dei fattori chiave per avere fiducia nella propria banca, ma solo il 35% delle banche tradizionali offre una personalizzazione che soddisfa le esigenze della clientela.



È quindi più che mai attuale discutere dei vantaggi dell’intelligenza artificiale, e nello specifico quella conversazionale, in ambito banking come leva strategica non solo in ottica di efficientamento gestionale ma soprattutto per la soddisfazione e fidelizzazione dei clienti. Questa tecnologia combina il machine learning, l'elaborazione del linguaggio naturale e il riconoscimento vocale automatico per assistere i clienti nella loro interazione con i dispositivi bancari. È in grado di capire di che cosa abbia bisogno un cliente in quel momento specifico o a che punto si trovi in un particolare processo, come un versamento o una richiesta di assistenza, e di fornire assistenza in merito.



L'AI conversazionale per le interazioni con i clienti può essere implementata sia all’interno dei servizi online, dove figurano da tempo chatbot o assistenti virtuali, sia nelle filiali di nuova generazione. Mi riferisco alle nuove filiali digitali, sempre meno presidiate in termini di personale, che rappresentano un’occasione e allo stesso tempo una sfida nei confronti di alcuni gruppi di clienti che, per ragioni anagrafiche o per abitudini e modalità di interazione con la propria banca, non hanno familiarità con le nuove tecnologie e necessitano di assistenza.



Anche in questo scenario, l’utilizzo dell’AI ci viene in soccorso nella veste del voice banking, grazie alle nuove generazioni di assistenti virtuali come Iole, l’ultima novità in casa Auriga. Se usate adeguatamente, queste tecnologie possono svolgere un ruolo fondamentale e inclusivo nell'utilizzo di nuovi servizi attraverso sportelli Atm, Asst e altri dispositivi, contribuendo ad accelerare significativamente l’educazione finanziaria. Se impiegata in maniera corretta, dunque, l’AI conversazionale può rappresentare un elemento distintivo per la quotidianità del settore sia lato banca, con la possibilità di migliorare l’esperienza digitale dell’istituto fornendo interazioni maggiormente efficaci, sia lato cliente, aumentando il livello di soddisfazione e la fidelizzazione.