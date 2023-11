L’AI del Copilot arriva in Microsoft 365 anche in Italia Lo strumento basato su large language model è ora disponibile all’interno di Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, oltre che nella nuova Microsoft 365 Chat. Pubblicato il 23 novembre 2023 da Redazione

Il Copilot di Microsoft 365 è arrivato in Italia. Lo strumento di intelligenza artificiale generativa integrato in Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams è ora in disponibilità generale anche nel nostro Paese, a poche settimane dal rollout del Copilot in Windows 11. L’interfaccia conversazionale, basata su large language model, può quindi inserirsi nei flussi di lavoro classici di chi crea o utilizza un editor di testo, un foglio di calcolo, una presentazione, la posta elettronica o è impegnato in attività di chat e videoconferenza. Il Copilot aiuta a recuperare informazioni, creare riassunti e bullet point, generare testi, immagini ed elementi grafici, e altro ancora.

Oltre a tutto ciò, debutta anche un’esperienza del tutto nuova chiamata Microsoft 365 Chat, che funziona unendo il large language model, le applicazioni di Microsoft 365 e i dati tratti da calendario, posta elettronica, precedenti chat, documenti, riunioni e contatti.

“L’AI Generativa può generare opportunità e benefici senza precedenti e siamo convinti che potrà contribuire sensibilmente a migliorare il mondo in cui viviamo e lavoriamo, aiutandoci a raggiungere obiettivi finora impensabili”, ha dichiarato Vincenzo Esposito, amministratore delegato di Microsoft Italia. “Come Microsoft, siamo al fianco delle organizzazioni per guidarle in questa rivoluzione tecnologica e aiutarle ad abbracciare il cambiamento”.







Anche nel nostro Paese, con l’iniziativa AI L.A.B., Microsoft sta lavorando insieme al canale dei partner per portare l’AI generativa nelle aziende, con un particolare focus sul tema delle competenze e sulla definizione dei casi d’uso. “Stiamo già lavorando, in collaborazione con il nostro ecosistema di partner sul territorio, con numerose aziende in Italia, affiancandole nell’identificazione di scenari strategici di innovazione supportandole nella loro implementazione in modo rapido e garantendo la formazione affinché possano avere le competenze necessarie per un uso efficace, sicuro e responsabile dell’AI generativa”, ha aggiunto Esposito. Tra le aziende italiane già clienti dell’AI generativa di Microsoft spiccano A2A, Cnh Industrial, Iveco Group, Maire, Nexi e Saipem.

Secondo i risultati dello studio “Work Trend Index” di Microsoft, tra chi utilizza il Copilot il 68% notato un miglioramento nella qualità del proprio lavoro, il 70% è diventato più produttivo, il 57% ha un supporto per la creatività. L’AI si sta rivelando particolarmente efficace nel velocizzare attività quotidiane tediose come la ricerca di informazioni e documenti (per il 75% degli intervistati) o la lettura e la gestione delle email (64%).