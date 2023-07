L’AI di Cornerstone aiuta la formazione e lo sviluppo di competenze Il nuovo Cornerstone Content Studio è uno strumento basato su intelligenza artificiale per la selezione, la ricerca e l'analisi dei contenuti di Learning & Development. Pubblicato il 19 luglio 2023 da Redazione

L’intelligenza artificiale è storicamente stata usata nell’area risorse umane soprattutto per le attività di selezione dei candidati, sia dalle agenzie di recruiting sia dalle grandi aziende, che hanno sfruttato le capacità degli algoritmi di abbinare determinate richieste di lavoro ai curricula con le caratteristiche ideali. Ma oggi il suo utilizzo si estende, sempre più, ai percorsi di formazione, di aggiornamento professionale e di sviluppo della carriera.



Ne è esempio Cornerstone Content Studio, un nuovo strumento basato su AI per la selezione, la ricerca e l'analisi dei contenuti, integrato con le altre applicazioni della Talent Experience Platform proposta dal vendor. Si colloca, per usare un’espressione riconoscibile, nell’area del Learning&Development (L&D).



I responsabili del team di L&D possono utilizzarlo innanizitutto per trovare rapidamente contenuti pertinenti con le proprie esigenze e adatti a determinati destinatari, confrontando i diversi fornitori dell’azienda. Inoltre Content Studio può anche filtrare i contenuti di formazione in base alla strategia aziendale o alle necessità organizzative, garantendo allineamento e compliance. L’applicazione permette, inoltre, di creare programmi di formazione utilizzando gli insight sui dati: una volta creata una raccolta, è possibile utilizzare i dati per capire quanto sia stata efficace la trattazione di certi argomenti e quali sono i corsi che riscontrano maggiore interesse e apprezzamento.



In sintesi, la nuova soluzione di Cornerstone aiuta a trovare contenuti di interesse per il target, di ricevere suggerimenti creati dall’AI, di creare nuove raccolte di contenuti e di comprendere come avvenga la fruizione e con quali risultati. Per gli abbonati a Cornerstone Content Anytime, Cornerston Studio dà anche accesso a migliaia di corsi di formazione riguardanti lo sviluppo di competenze professionali, compliance, leadership e management, e tecnologia. Per Content Anytime devutta, tra l’altro, una nuova offerta di abbonamento chiamata “Sustainability”, che include i contenuti di 25 fornitori di contenuti (tra cui quelli originali, prodotti direttamente da Cornerstone).



"Stiamo entrando in una nuova era per la ricerca e selezione di contenuti basata sull'intelligenza artificiale e sulle competenze”, ha dichiarato Karthik Suri, chief product officer di Cornerstone. “Quello che poteva rivelarsi un processo complesso e potenzialmente inefficace a causa della sovrabbondanza di cataloghi di contenuti, fornitori e differenti platee di utenti, ora può essere altamente intuitivo, semplificato, legato al contesto e anche divertente. Content Studio permette di reperire i contenuti in modo intuitivo grazie all'AI, garantire la semplicità con un singolo prodotto e favorire un workflow capace di incentivare la collaborazione tra i curatori”. Tra le aziende clienti che già usano Content Studio figurano Whole Foods Market, U.S. Bank, Baylor Scott & White Health e Wesco.