L’AI di Microsoft Copilot debutta su Windows 11 e sui Surface Arriva in disponibilità generale dell’applicazione che unisce l’esperienza di chat ai large language model su Windows 11, interagendo con le altre applicazioni, e su Edge. Pubblicato il 22 settembre 2023 da Redazione

L’intelligenza artificiale generativa di Microsoft raggiunge un altro traguardo: dopo le molte versioni del Copilot integrate in singole applicazioni, debutta ora su Windows 11 (e non solo) il Microsoft Copilot. Dopo le anticipazioni dei mesi scorsi, in un evento organizzato a New York è arrivato l’annuncio ufficiale del debutto, fissato per il 26 settembre. Si tratta di un’applicazione in cui convergono chat e modelli LLM, Large Language Model, accessibile tramite Windows 11, nelle applicazioni di Microsoft 365 e via browser, su Edge e attraverso il motore di ricerca Bing.



Alcune di queste funzionalità e servizi finora sono stati disponibili solo per selezionati clienti, ma ora stanno per passare alla disponibilità generale, e senza ulteriori costi per chi è già cliente di un servizio cloud o possessore di licenza Windows. Inoltre le sperimentazioni di questi mesi sono servite per raccogliere feedback e introdurre modifiche sulla base dei suggerimenti. Avremo quindi presto un Copilot migliorato rispetto alle prime versioni, specie dal punto di vista dell’esperienza utente.

Per Microsoft, questo debutto allargato è l’ulteriore mossa di un percorso iniziato ormai quasi un anno fa, con la scelta di investire ben 10 miliardi di dollari in OpenAI e con la progressiva aggiunta di funzionalità di AI generativa (basata sugli stessi modelli fondativi di ChatGPT) in molte applicazioni e servizi, dal cloud di Azure all’ambiente 365, passando per Dynamics e Bing.

Il rollout di Microsoft Copilot inizierà dalla prossima versione di Windows 11, distribuita a partire dal 26 settembre, per poi raggiungere Bing Edge e Microsoft 365 Copilot nel corso dell’ autunno. Su Windows 11 debutteranno più di 150 nuove funzionalità di intelligenza artificiale all’interno del sistema operativo e in applicazioni come Paint, Photos, Clipchamp e altre.

Su Bing ed Edge, invece, Microsoft ha promesso nuove funzionalità che “migliorano l’esperienza utente grazie all’introduzione dei più recenti modelli che offrono le più avanzate funzionalità di AI disponibili”. Fra le altre cose, Bing supporterà l’ultima versione dell’applicazione di AI generativa visuale Dall-E, appena annunciata da OpenAI, e saprà dare risposte più personalizzate (sulla base della cronologia delle ricerche). Tramite Bing, inoltre, sarà anche possibile fare shopping online con il supportodell’AI. Microsoft aggiornerà anche l’applicazione Bing Chat Enterprise dal punto di vista dell’interfaccia e del supporto mobile.

Per la disponibilità di Microsoft 365 Copilot, le aziende clienti dovranno aspettare l’inizio del mese di novembre. Potranno accedere anche a Microsoft 365 Chat, definito da Microsoft come “un nuovo assistente AI che trasformerà completamente il modo di lavorare, riducendo la complessità e aiutando a sfruttare al meglio il proprio tempo”.

Surface Laptop Studio 2

Da New York sono stati annunciati anche nuovi Pc notebook della gamma Surface (già disponibili in preordine), adatti per eseguire tutte le funzionalità di AI sopra descritte. Surface Laptop Studio 2 è un modello da 14,4 pollici con schermo tattile e design flessibile, basato su processori Intel Core di ultima generazione: è il Surface “più potente e veloce” mai proposto, sottolinea Microsoft.



Surface Laptop Go, con processore Intel Core i5, si distingue invece per la batteria a lunga durata e per il suo peso piuma (è il modello più leggero dell’intera gamma). Il Surface Go 4 for Business è un modello due-in-uno rivolto alle aziende, mentre il Surface Hub 3 è la terza versione del sistema di produttività e collaborazione, potenziato da strumenti di intelligenza artificiale (come Cloud IntelliFrame e Copilot in Whiteboard).