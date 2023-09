L’AI generativa è un’opportunità imperdibile per il canale Per Canalys nel 2028 gli operatori dell’ecosistema Ict potranno ricavare 158,6 miliardi di dollari di ricavi addizionali sviluppando software e vendendo servizi di corredo. Pubblicato il 04 settembre 2023 da Valentina Bernocco

L’AI generativa ingolosisce vendor, aziende utenti e anche operatori del canale Ict. O almeno, dovrebbe farlo. Per system integrator, consulenti, fornitori di servizi gestiti, rivenditori e distributori c’è da sfruttare un’opportunità da decine o centinaia di miliardi di dollari l’anno. La stima fatta da Canalys (prima società di analisti a trattare il tema dell'impatto dell'AI generativa sul canale) è di 15,4 miliardi di dollari per quest’anno, valore che salirà fino ai 158,6 miliardi di dollari previsti per il 2028.



Ricavi addizionali che il canale può portarsi in casa sviluppando software di AI e offrendo servizi dati evoluti, rivendita, cp-vendita e upselling di prodotti e servizi. In queste attività i meglio posizionati, quelli che macineranno profitti importanti, sono i fornitori di software indipendenti (Isv) e i system integrator globali (Gsi), ma nessuna tipologia di operatore è esclusa.

Particolarmente lucrativi potranno essere i servizi “di contorno” alle soluzioni di AI generativa, in particolare quelli che aiutano le aziende utenti ad adottare le nuove tecnologie nel modo migliore: dalla consulenza alla progettazione, dalla creazione delle architetture IT ai servizi di change management, fino all’integrazione e all’implementazione. C’è poi tutta l’area dello sviluppo software, perché l’AI generativa avrà bisogno di essere declinata su casi d’uso e necessità specifiche di settori verticali.



Anche la rivendita dei prodotti e servizi dei vendor, personalizzati, integrati o gestiti, rappresenta una fonte di potenziale guadagno: reseller, Var, fornitori di servizi gestiti (Msp ed Mssp) sono coinvolti in questa opportunità. Inoltre, sottolinea Canalys, gli operatori del canale Ict dovrebbero anche considerare l’utilizzo dell’AI generativa al proprio interno, come strumento che può migliorare sia la produttività e l’efficienza interne sia l’offerta di prodotti e servizi.





Per cogliere tutte queste opportunità è però importante cominciare fin da ora a definire una strategia sull’AI generativa e a stringere partnership commerciali e tecnologiche. “I partner di canale”, scrivono gli analisti, “dovrebbero prepararsi già oggi a capitalizzare queste opportunità, evitando però gli investimenti eccessivi, a seconda del proprio modello di business. Per farlo, dovrebbero determinare la propria strategia e offerta di AI e al contempo accumulare esperienza e creare partnership strategiche di AI e continuare a investire negli sviluppi in corso”.



Si parla al futuro perché il mercato dell’AI generativa e dei suoi servizi di contorno è ancora relativamente acerbo. Ma nel panorama del canale, così come in quello dei vendor, non mancano i progetti già ben avviati e con investimenti anche importanti nel caso dei grandi system integrator e società di consulenza globali. Esempi citati da Canalys sono l’accordo raggiunto fra Google e Capgemini per lo sviluppo di centinaia di casi d’uso di AI generativa, l’investimento da 1 miliardo di dollari annunciato da Pwc (e focalizzato sulla partnership con Microsoft), l’accordo tra Kpmg e Microsoft per offrire nuovi servizi professionali basati sull’AI (i 265mila dipendenti della società di consulenza potranno usarli per migliorare il loro lavoro), la nuova practice di intelligenza artificiale lanciata da Deloitte (insieme a servizi basati su Amazon Bedrock) e ancora l’utilizzo di Azure OpenAI Service da parte di EY per creare un chatbot per la gestione delle paghe automatizzata, o la collaborazione tra Accenture e Salesforce per nuovi servizi di Crm rivolti ai clienti in comune.

(In apertura, immagine di starline su Freepik)