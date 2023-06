L’AI generativa piace ai Ceo, ma altri manager non sono pronti Uno studio di Ibm svela che il 75% dei top manager vuole accelerare nell’adozione delle ultime tecnologie di intelligenza artificiale. Pubblicato il 28 giugno 2023 da Emilio Mango

Secondo uno studio condotto da Ibm, il 75% dei top manager crede sia importante accelerare l’adozione dell’AI generativa, ma solo il 30% degli executive pensa di avere già in azienda le competenze necessarie. Nel corso dell’“Ibm Consulting Analyst Summit 2023” di Londra, la multinazionale ha illustrato i risultati degli ultimi due trimestri, in crescita sia a livello mondiale sia europeo, e ha puntato i riflettori soprattutto sull’AI generativa, dichiarando di aver realizzato oltre 2.000 progetti nel corso del 2022 e di poter contare su più di mille esperti sul campo (in tutto il mondo Ibm Consulting si avvale di circa 150mila professionisti, 13mila dei quali impegnati nel settore dei Big Data e dell’AI).



Neil McCormack, managing partner di Ibm Emea Consulting, non ha escluso che la società intenda crescere anche per linee esterne, proseguendo la strategia di acquisizioni, e ha scattato una fotografia precisa delle attività attuali, centrate sui Business Transformation Services, sul cloud ibrido e sulla cybersecurity. “Produttività e profittabilità sono diventate più importanti per i clienti nel 2023”, ha detto McCormack, “facendo retrocedere al terzo posto la customer experience (ora citata dal 44% dei manager, mentre l’anno scorso pesava il 58%). Ma la pressione più forte arriva dalle aspettative per l’AI generativa”.



“Secondo Goldman Sachs”, gli ha fatto eco Luq Niazi, global managing partner, Industries & Global Consumer Industry Leader di Ibm Consulting, “l’AI generativa potrebbe portare a un incremento del prodotto interno lordo dell’economia mondiale del 7%, un’opportunità incredibile di crescita all’interno della quale Ibm ha una posizione unica sul mercato, grazie al suo approccio aperto e multi-modello”.



La ricerca

Vediamo più in dettaglio i contenuti dello studio condotto da Ibm Institute for Business Value insieme a Oxford Economics su un campione di 3.000 manager in 30 Paesi. Come anticipato, quasi la metà dei Ceo intervistati identifica la produttività come la loro massima priorità di business, mentre questa era al sesto posto nel 2022. Riconoscono che la modernizzazione della tecnologia è la chiave per raggiungere i loro obiettivi di produttività, classificandola come seconda priorità. Tuttavia, i Ceo si trovano ad affrontare barriere fondamentali nella corsa alla modernizzazione e all’adozione di nuove tecnologie, come l’AI generativa.

Tre quarti degli intervistati ritengono che il vantaggio competitivo dipenderà da chi possiede l’AI generativa più avanzata. Tuttavia, i dirigenti stanno anche considerando potenziali rischi o barriere della tecnologia, come ad esempio i pregiudizi, l’etica e la sicurezza. Oltre la metà (57%) dei Ceo è preoccupata per la sicurezza dei dati, mentre il 48% teme la parzialità o la scarsa accuratezza dei dati.

Esiste anche una disconnessione tra gli amministratori delegati e i loro team quando si tratta di essere pronti all’adozione dell’AI. Il 50% dei Ceo dichiara di aver già integrato l’AI generativa in prodotti e servizi e il 43% afferma di utilizzarla per comunicare le decisioni strategiche. Tuttavia, solo il 29% dei loro team ritiene di avere le competenze interne per adottare l’AI generativa; solo il 30% dei dirigenti senior non Ceo afferma che la propria organizzazione è pronta ad adottarla in modo responsabile.

“L’AI generativa può ridurre le barriere all'adozione dell'intelligenza artificiale e metà dei Ceo intervistati la sta esplorando attivamente per avviarsi verso una nuova ondata di produttività, efficienza e qualità del servizio in tutti i settori”, ha dichiarato Jesus Mantas, global managing partner di Ibm Consulting. “I Ceo devono valutare i requisiti aziendali in materia di privacy dei dati, protezione della proprietà intellettuale, sicurezza, responsabilità algoritmica e governance al fine di pianificare l'implementazione di casi d'uso emergenti di AI generativa su larga scala”.