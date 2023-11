L’AI generativa preoccupa e attrae, gli utenti chiedono privacy ed etica Da una ricerca di Thoughtworks emergono i timori degli utenti (anche italiani) su utilizzi scorretti dei dati e approcci non responsabili. Ma per l’88% la GenAI sarà un motore di innovazione. Pubblicato il 03 novembre 2023 da Valentina Bernocco

Incuriosisce e interessa, ma anche preoccupa e crea disorientamento. L’intelligenza artificiale generativa produce sentimenti contrastanti, motivati dal grande hype e dalle altrettanto notevoli critiche che oggi circondano questa tecnologia. E mentre le Big Tech fanno a gara per lanciare nuovi servizi e snocciolare grandi investimenti, le aziende utenti cominciano a incorporare i large language model nei propri processi e abitudini quotidiane. Applicazioni di ogni tipo (da Microsoft 365 a Google Workspace, passando per Salesforce e Sap) si arricchiscono di strumenti chatbot e “copiloti” che promettono di mettere il turbo alla produttività e alla creatività. Parallelamente, i cloud provider e i colossi del Web (come Meta) propongono modelli fondativi che possono essere personalizzati, affinati e allenati con dati proprietari, in modo da trovare specifiche declinazioni nelle aziende e in particolare come supporto per analytics e processi decisionali.



Fuori dai confini dell’informatica, il dibattito sulla GenAI spazia dalle previsioni di un impatto dirompente sul mercato del lavoro alle proteste di autori e artisti per il furto di proprietà intellettuale compiuto dagli algoritmi, senza tralasciare le paure di una disinformazione di massa non controllabile, perpetrata grazie a immagini fotorealistiche ma fasulle. Rimbalzano nei titoli di giornale i casi di “furto di identità”, con riproduzioni sintetiche di attori del calibro di Tom Hanks e Scarlett Johansson utilizzate senza permesso in spot pubblicitari. Intanto il mondo della politica inizia a prendere posizioni ufficiali (dopo l’AI Act europeo, anche la Casa Bianca si è espressa sebbene manchi ancora una legge), chiedendo maggiore trasparenza alle aziende che sviluppano modelli fondativi, come OpenAI, Anthropic e Meta.



Questa tecnologia sta ancora definendo i propri confini, sia in termini di applicabilità sia di regolamentazione. Tuttavia i casi d’uso già esistono e per le aziende oggi è già il momento di valutare se e come adottare questa tecnologia. Qualche indicazione utile giunge da una nuova ricerca commissionata da Thoughtworks e condotta da Vanson Bourne su 10mila utenti maggiorenni in dieci Paesi (Italia inclusa, oltre a Germania, paesi, Bassi, singapore; Spagna, Uk, Usa, India). Il campione è stato segmentato per età, per livello di utilizzo della tecnologia e per occupazione (impiegati versus disoccupati e studenti), includendo però solo persone che avessero almeno una basilare conoscenza di questa tecnologia. Fra gli intervistati italiani, il 15% sostiene di avere una buona consapevolezza e comprensione della GenAI, il 46% è consapevole in una qualche misura, il 39% lo è poco. Solo l’8% utilizza questa tecnologia regolarmente, il 23% la usa occasionalmente.



“L’aspetto interessante è che esiste un insieme di entusiasmo e preoccupazioni”, ha detto Matteo Vaccari, technical principal di Thoughtworks Italia, a commento dei risultati dell’indagine. “In Italia il 33% si dichiara per lo più entusiasta e il 40% in parte entusiasta e in parte preoccupato”. Sull’intero campione d’indagine, e in modo ancor più marcato sull’Italia, emerge una contraddizione tra l’interesse suscitato dalla GenAI e le preoccupazioni correlate.

Matteo Vaccari, technical principal di Thoughtworks Italia

In particolare, gli utenti temono che le aziende possano utilizzare l’AI generativa in modo non responsabile e non conforme regolamentazioni. Il 94% degli intervistati italiani si porrebbe degli scrupoli etici nel comprare un prodotto o servizio da un’azienda che fa ricorso alla GenAI, considerando il rischio di utilizzo dei dati senza consenso (timore espresso dal 66% degli italiani), la disinformazione (59%), il plagio (46%), la diffusione di contenuti dannosi (42%) e pregiudizi (35%).



Quasi altrettanto diffuse sono le paure riguardanti la privacy, espresse dal 92% degli intervistati italiani e riguardanti la tutela dei dati da accessi non autorizzati (55%), la condivisione di dati con terze parti (46%), la loro conservazione e protezione(43%), il rischio di incidenti e data breach (42%), l’utilizzo senza consenso (41%). Solo il 2% ha detto di non nutrire alcuna preoccupazione sulla privacy dei dati (il 4% non ci ha mai pensato e l’1% non sa rispondere).

(Infografica tratta dalla ricerca di Thoughworks, "IA generativa: cosa chiedono i consumatori")

“Di fronte a questo diffuso scetticismo, le aziende hanno l’opportunità di essere proattive e dimostrare di essere degne di fiducia, beneficiando in questo modo dell’AI senza provocare un allontanamento degli utenti”, ha sottolineato Vaccari. “Dalla nostra ricerca emerge anche che gli utenti credono che le aziende siano titolate a operare, nonostante esistano forti preoccupazioni etiche e nonostante la normativa non sia ancora stata creata approvata”.



A bilanciare le preoccupazioni c’è comunque un generale ottimismo sul ruolo della GenAI come di motore di innovazione. Per l’88% degli italiani questa tecnologia aiuterà le aziende a essere più innovative, supportando l’automazione (45%), le idee per nuovi o migliorati servizi (43%), l’analisi delle tendenze di mercato (41%), la collaborazione e la condivisione (33%) e la conoscenza dei clienti (33%).



Il 49% degli intervistati italiani ha detto di essere "più propenso" ad acquistare da aziende che usano la GenAI, mentre per il 16% è vero il contrario. Tra chi si è detto maggiormente propenso ad acquistare da aziende che usano la GenAI, il 59% (53% in Italia) lo farebbe proprio per beneficiare di prodotti e servizi più innovativi, il 51% (42% in Italia) per ottenere un customer service più rapido, il 50% (45% in Italia) per avere un’esperienza più personalizzata.