L'AI generativa si espande nella piattaforma di ServiceNow Debuttano le soluzioni Now Assist in Virtual Agent (per la creazione di interfacce chat), Flow generation (per l'automazione low-code) e Now Assist for FSM (per il Field Service Management) Pubblicato il 22 novembre 2023

L’intelligenza artificiale generativa ha già popolato anche la tecnologia di ServiceNow, aiutando a gestire i flussi di lavoro digitali. Nell’ultima versione della piattaforma (Now Platform Vancouver release) ha debuttato uno strumento chiamato “Now Assist”, in varie declinazioni: Now Assist for IT Service Management (ITSM), Now Assist for Customer Service Management (CSM), Now Assist for HR Service Delivery (HRSD) e Now Assist for Creator.

A queste si aggiungono, ora altre tre novità che promettono diversi benefici per la produttività, l’efficacia e la qualità del lavoro: Now Assist in Virtual Agent, Flow generation e Now Assist for FSM (Field Service Management) Tutte sono già disponibili nel ServiceNow Store. Now Assist in Virtual Agent aiuta a creare e implementare interfacce chat tramite funzionalità di configurazione guidata, Q&A nel Knowledge Management e conversazioni a più turni (per ordinare articoli del catalogo o effettuare richieste di servizio).



Flow generation è, invece, una soluzione rivolta ad amministratori IT e sviluppatori, che converte il testo semplice in workflow low-code. Per gli sviluppatori non è più necessario dover creare automazioni dei flussi da zero, e una volta stabilito il workflow iniziale è possibile apportare modifiche e perfezionamenti continui utilizzando l'interfaccia di progettazione no-code all’interno di App Engine.







Now Assist for Field Service Management, infine, aiuta i team di assistenza sul campo a offrire esperienze migliori, maggiormente proattive e ad accelerare la produttività. Attraverso l’AI generativa i tecnici sul campo possono accedere a tutte le attività e ai dati per riepilogare gli ordini di lavoro e gestire più facilmente la documentazione.

"Le aziende affrontano dinamiche sempre più complesse e competitive in tutti i settori e l'intelligenza artificiale è la chiave che consente un'esecuzione più rapida, un processo decisionale più intelligente e una maggiore agilità aziendale”, ha commentato CJ Desai, president and chief operating officer di ServiceNow. "ServiceNow è leader di mercato, grazie a un’integrazione intelligente dell’IA generativa nel cuore della Now Platform. Questo permette alle organizzazioni di sfruttare l'intelligenza artificiale in modo sicuro e affidabile e ottenere una velocità senza precedenti nella creazione di valore per il proprio business".