L’antitrust cinese si sveglia e multa Alibaba e China Literature Questo tipo di violazioni vanno di moda e con conoscono confini. Ed ecco che anche il governo della potenza asiatica punta il dito sul gigante dell’e-commerce e sullo spin-off di Tencent, il colosso dell’intrattenimento e Internet. Pubblicato il 15 dicembre 2020 da Redazione

Il governo cinese si sta muovendo per frenare il potere di alcune delle più influenti società Internet del Paese. Il principale ente regolatore del mercato ha annunciato che ha multato Alibaba e China Literature, lo spin-off di Tencent che si occupa di e-book, per non aver chiesto preventivamente l’autorizzazione riguardo ai passati accordi di acquisizione.

I casi riguardano le partecipazioni di Alibaba in Intown, il principale operatore nel settore dei centri commerciali cinesi e l'acquisizione da parte di China Literature dello studio cinematografico New Classics Media. Ciascuna azienda dovrà pagare una multa di 500.000 yuan (76.000 dollari). Sebbene sia un importo irrisorio rispetto alle dimensioni degli accordi multimiliardari delle società, la sanzione, come spiegato da un portavoce dell’ente, vuole essere un avvertimento per gli altri player del settore.

Negli ultimi anni Alibaba si è espansa nella vendita al dettaglio offline, in parte attraverso acquisizioni aggressive. Tencent, che ha costruito un impero dell'intrattenimento digitale, ha investito in partner esterni per ampliare il proprio territorio. Le società non sono riuscite a ottenere l'autorizzazione normativa, nonostante l’ente regolatore abbia ritenuto che i due accordi non hanno "escluso o ristretto la concorrenza di mercato". Per questo ha preferito imporre una multa piuttosto che uno “scioglimento” degli accordi in base alle leggi antitrust cinesi.

Anche la fusione tra i giganti dei giochi in streaming Huya e Douyu, entrambi sostenuti da Tencent, è sotto inchiestada parte dell’ente regolatore antitrust, ma Alibaba e China Literature sono i primi casi in Cina di multe a società strutturate come “entità di interesse variabile” per violazioni delle leggi antitrust. La struttura aziendale Variable Interest Entity (Vie) è popolare tra le società Internet cinesi perché consente loro di operare come società nazionalicontrollate da entità straniere.