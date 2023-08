L’archiviazione a file di Netapp si integra con Google Cloud Il nuovo servizio gestito Google Cloud NetApp Volumes permette la migrazione e la protezione dei dati in cloud, con snapshot, replica remota e backup. Pubblicato il 28 agosto 2023 da Redazione

L’alleanza tra lo storage di Netapp e il cloud di Google si rafforza. Da tempo le soluzioni per l’archiviazione di Netapp sono disponibili tramite Google Cloud e ora l’offerta si arricchisce con una nuova proposta, utile per la migrazione e la protezione di carichi di lavoro di diverso tipo, inclusi quelli virtualizzati, su ambienti Windows o Linux. Google Cloud NetApp Volumes, questo il nome, è un servizio di storage a file completamente gestito che permette lo spostamento senza necessità di refactoring o di nuove architetture e processi.



Alla base del servizio ci sono le funzionalità del software Ontap di Netapp, come lo snapshot e la clonazione dei volumi (con un massimo di 255 copie snapshot per volume), oltre al supporto per il file sharing e la replica dei dati remota. Più nel dettaglio, il servizio consente la condivisione di file con supporto dei protocolli SMB e NFS (anche NFSv4.1) per i carichi di lavoro Windows o Linux più impegnativi. Volendo è possibile aggiungere spazio di archiviazione o modificare i livelli di prestazioni, con effetto immediato e senza tempi di inattività.



Per proteggere i dati vengono creati backup incrementali nel rispetto dei parametri RTO/RPO e assicurando una elevata disponibilità delle applicazioni. L’archiviazione è completamente integrata nell'ecosistema di servizi nativi di Google, e questo garantisce una migliore protezione dei dati e continuità tra i carichi di lavoro. Inoltre si integra con Google Cloud VMware Engine e Google Compute Engine.



“Con l’estensione della nostra collaborazione con Google Cloud, NetApp sta mettendo le funzionalità di storage e gestione dei dati del sistema operativo Ontap direttamente nelle mani dei clienti Google Cloud, semplificando l'utilizzo dello storage enterprise nei loro carichi di lavoro, ottimizzando l’archiviazione di file e gestendo Kubernetes e carichi di lavoro AI", ha spiegato Ronen Schwartz, senior vice president e general manager, Cloud Storage di NetApp. "La nostra missione è quella di creare storage cloud e servizi dati quanto più lungimiranti e facili da usare possibile, e questa partnership ci consente di continuare a trasformare questa visione in realtà".



"L'annuncio di oggi”, ha aggiunto Kevin Ichhpurani, corporate vice president, Global Ecosystem di Google Cloud. “evidenzia la nostra capacità di fornire servizi di storage cloud-nativi e di gestione dei dati aziendali in modo che le organizzazioni possano rapidamente implementare, eseguire, proteggere e scalare i carichi di lavoro enterprise con strumenti semplici e con l'interfaccia di Google Cloud”.