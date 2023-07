L’assistente smart generativo di Nexthink migliora il lavoro dell’IT Basato su modelli linguistici di grandi dimensioni e sulla tecnologia di Nexthink, Assist supporta i dipendenti trovano risposte a problemi e richieste riguardanti l’IT. Pubblicato il 30 giugno 2023

I large language model si stanno espandendo un po’ ovunque, attraverso integrazioni che migliorano e arricchiscono i software usati ogni giorno dalle aziende. Mentre Oracle ha recentemente lanciato novità per la funzione risorse umane e mentre Salesforce pensa alla forza vendite e agli addetti al servizio clienti, Nexthink rende ora disponibile, a partire dal mese di luglio, un assistente virtuale di AI generativa che migliora il lavoro quotidiano del personale IT e, specularmente, la quotidiana “esperienza digitale” dei dipendenti.



Nexthink si occupa, infatti, di Digital Exployee Experience con una piattaforma proprietaria che dal 2022 viene proposta attivamente anche sul mercato italiano. La società, inoltre, non è nuova all’utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale e machine learning.



La sua ultima novità si chiama Assist è viene descritta come un “assistente virtuale AI powered per la Digital Employee Experience”, capace di rispondere a domande e richieste di supporto elaborate in linguaggio naturale. Assist mette insieme modelli linguistici di grandi dimensioni, la tecnologia core di Nexthink e un modello generativo di AI pre-addestrato per comprendere il linguaggio naturale nelle query.



In parole semplici, Assist traduce un comando o domanda espressi in linguaggio naturale (per esempio “recupera tutti i dispositivi che hanno avuto un crash in Outlook” oppure “Quali utenti nell’ufficio di Londra hanno problemi di qualità dell’audio con Teams oggi?”) in una richiesta al sistema. Per il personale IT diventa più semplice esplorare la piattaforma, accelerare la diagnostica e la risoluzione con analisi in tempo reale basate sui dispositivi.



Inoltre Assist può essere utilizzato nelle procedure di onboarding e formazione dei nuovi ingressi in azienda, nella preparazione e impostazione di sondaggi sul coinvolgimento dei dipendenti, per la creazione di dashboard personalizzate e per impostare alert che indichino all'IT in tempo reale le informazioni di maggior interesse. Assist può anche analizzare i punteggi di Digital Employee Experience per consentire di agire di conseguenza. Per tutte queste attività, i dati dei clienti restano privati, senza alcun trasferimento a società terze.



"I primi clienti di Nexthink erano già particolarmente entusiasti della visibilità offerta e del modo in cui si evidenziavano i problemi riscontrati dai dipendenti nel proprio digital workplace”, ha testimoniato Donatella Derosa, enterprise account manager dell’azienda. “Oggi, con Nexthink Assist, aggiungiamo un ulteriore tassello per facilitare ulteriormente l’individuazione delle risposte di cui hanno bisogno, ponendo qualsiasi domanda e ottenendo risposte immediate. Le continue richieste, le carenze di skill che limitano le assunzioni e altre restrizioni di risorse saranno sempre un limite per i team IT, ma Nexthink Assist rende più facile rispondere velocemente alle esigenze degli utenti. Il futuro dell'IT è la semplificazione delle query, e siamo entusiasti che la tecnologia di oggi sia pronta a soddisfare queste aspettative".



Questa novità è disponibile dal mese di luglio per i clienti della piattaforma Infinity. Strutturata sulle due sedi centrali di Losanna e Boston e su altre sette uffici periferici, Nexthink conta attualmente 1.100 aziende clienti, per un totale di 15 milioni di utenti gestiti nella sua piattaforma.

