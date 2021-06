L’azienda è agile se lo sono i suoi componenti L’azienda agile produce agile business, ma alla base ci dev’essere il collaboratore con il mindset appropriato. Parola di Romina Cristallo, HR Business Partner Manager di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia. Pubblicato il 03 giugno 2021 da Redazione

L’azienda agile parte da collaboratori agili. Il concetto della trasformazione non soltanto digitale ma di mindset è il concetto-guida di Romina Cristallo, HR Business Partner Manager di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia. “La trasformazione digitale”, spiega Cristallo, “comincia dalla re-ingegnerizzazione dei processi produttivi, ma questi a loro volta iniziano dalla trasformazione mentale e di attitudine dei collaboratori. Tutti i collaboratori, a partire dal top management”.

Il processo di trasformazione è partito dal coinvolgimento più ampio possibile, per focalizzare le aree sulle quali agire. Un brainstorming, condotto virtualmente e coinvolgendo tutta l’organizzazione, ha evidenziato tematiche quali la comunicazione, gli eventi, la vendita, che nella nuova condizione post epidemia non sarebbero più state uguali a prima. Da questi pensieri e dibattiti diffusi sono nati dei filoni esperienziali che hanno indirizzato il cambiamento.

L’agility acquisita nei processi di business si è rivelata un acceleratore per l’employee experience in questa nuova dimensione. Employee experience che si è omologata alla customer experience, traendone lo spirito, e al tempo stesso la prima rappresenta la chiave di successo per guidare la seconda. “Abbiamo davvero trasformato il mindset diffuso dell’azienda e, in un periodo tanto complesso, l’abbiamo portato a essere il tratto distintivo dell’agire dei componenti dell’impresa verso tutti gli stakeholder aziendali, a partire dai clienti.”

Romina Cristallo, HR Business Partner Manager di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia

Il fatto di essere riusciti a coinvolgere l’intera popolazione aziendale in una corrente attitudinale e comportamentale univoca, e di averlo fatto in un periodo tanto complicato, è davvero un merito da ascrivere all’impegno di HR di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia. “Il cambiamento non si impone”, sottolinea Cristallo. “Tutti devono percepire la necessità di trasformazione per migliorare sé stessi, i team di appartenenza e, naturale conseguenza, tutta l’azienda. L’impegno è stato comune ma ha avuto degli sponsor e dei team leader rilevanti nella squadra di management. Il loro entusiasmo e la loro adesione sono stati contagiosi e trainanti. Lo smart working avrebbe potuto tradursi in un isolamento e un potenziale allontanamento dall’azienda, ma la progettualità, iniziata nella nostra azienda già prima della disgrazia pandemica, ha organizzato la trasformazione del coinvolgimento dei collaboratori in modo efficiente ed efficace”.

L’esperienza assolutamente positiva dello smart working ha posto la base per il progetto “Make a New Future”. “Agiamo in coerenza con le guideline della nostra corporate e stiamo disegnando una rinnovata esperienza lavorativa partendo dall’agilità dell’azienda e replicandola nella people strategy”, precisa la manager. Romina Cristallo sente il polso della popolazione aziendale e sa quanto i collaboratori di Wolters Kluwer Italia siano stati capaci di trasformare un’esperienza con dei tratti fortemente problematici in una positiva.

“Il nostro impegno come HR”, spiega, “è quello di stimolare costantemente con programmi e progetti la trasformazione del mindset di ogni singolo collaboratore per un nuovo approccio. Quando torneremo in ufficio vivremo una nuova trasformazione della vita professionale perché anche l’ufficio fisico sarà diverso, più condiviso, più collaborativo, più inclusivo, per permettere a ognuno la chiara percezione della partecipazione a un disegno e obiettivo aziendale più grande e comune. Tutti oggi siamo più consapevoli che l’esperienza del momento si deve coltivare, perché è utile per una crescita sia personale sia aziendale”.

Come nello sviluppo delle innovazioni tecnologiche Wolters Kluwer si focalizza sulla customer experience, altrettanto fa l’HR analizzando i dati per costruire un’organizzazione sempre più coinvolgente, più comunicativa, più responsabile, più aderente alle aspettative del cliente interno, il dipendente, e dunque più agile.