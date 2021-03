L’efficienza in azienda parte dalle riunioni dirigenziali Tra le tante piattaforme che hanno registrato un’impennata di popolarità grazie agli effetti della pandemia, la svizzera Sherpany tende a distinguersi per target ed elementi di organizzazione solo apparentemente collaterali. Pubblicato il 05 marzo 2021 da Roberto Bonino

Certi numeri, a guardarli, fanno piuttosto impressione. Nelle aziende Fortune 500 si stima che il tempo speso ogni anno in riunioni ammonti a 300mila ore . Harvard Business Review indica che ogni settimana 23 ore vengano impiegate in meeting, che l’83% dei partecipanti ritiene contengano sprechi di tempo e il 67% li giudica inutili. Per non parlare dei costi, che solo negli Stati Uniti viene valutato in 37 miliardi di dollari .

Questi dati devono far riflettere, alla luce della moltiplicazione di appuntamenti virtuali indotti dal distanziamento lavorativo provocato dalla pandemia tuttora in corso. Questa tendenza ha fatto la fortuna di piattaforme come Zoom, Microsoft Teams, Google Meet e così via. Ma la percezione dei partecipanti non sembra essere mutata. Eppure, come sottolinea Andrea Ratzenberger , vicepresidente sales & marketing di Sherpany , “ Le riunioni aziendali dovrebbero rappresentare un momento prezioso di condivisione di informazioni, documenti e opinioni”.

La società svizzera, fondata nel 2011 e da poco presente anche in Italia, ha creato una propria piattaforma che si prefigge di abbracciare tutto il processo di generazione e svolgimento di una riunione , indirizzandosi in modo particolare a quelle dirigenziali, dalle quali escono le decisioni strategiche ed esprimono la leadership: “ Ci sono molte inefficienze da risolvere anche ai livelli più alti delle aziende ”, prosegue Ratzenberger. “ Gli ordini del giorno sono spesso confusi e condivisi in ritardo, le agende non vengono rispettate e le applicazioni coinvolte, per esempio per la collaborazione, l’archiviazione dei documenti o i calendari, sono numerose e dispersive ”.

L’idea di Sherpany è proporre una tecnologia che integri tutti i processi, dalla preparazione (inviti, collaborazioni asincrone, ordine del giorno) allo svolgimento (rispetto dell’agenda e dei tempi), fino alle azioni di follow up (presa ed esecuzione delle decisioni, feedback). L’accesso può essere regolamentato in base a ruolo e consente così di portare a termine compiti fondamentali nei vari passaggi che possono anche precedere o seguire un meeting, occupandosi anche di tutti gli aspetti di sicurezza, rispetto della privacy e valenza legale dei dati condivisi .

Andrea Ratzenberger e Gabriele Baraldi, Vp sales & marketing e country manager di Sherpany

Come già accennato, Sherpany è presente da circa due anni anche in Italia e in questo lasso di tempo ha già acquisito clienti come Fca Bank, Ovs, Sea-Aeroporti di Milano e Cir : “ Acea è un caso emblematico, poiché ha adottato la nostra soluzione per migliorare la tracciabilità dei contenuti delle riunioni e renderle consultabili ovunque, eliminando dispersione e spreco di carta ”, racconta il country manager, Gabriele Baraldi . “ Registriamo oggi un crescente interesse verso una trasformazione digitale che incida anche sul modo di lavorare. I cambiamenti degli ultimi dodici mesi hanno accelerato questa tendenza ”.