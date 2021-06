L’Enterprise Content Management si trasforma per aiutare le aziende Tre necessità orientano, nelle imprese, l’utilizzo di tecnologie per la gestione dei dati. Ci racconta quali sono e come soddisfarle Antonio Matera, Regional Vice President Italy, Malta, Greece & Cyprus di OpenText. Pubblicato il 30 giugno 2021 da Redazione

La gestione dei dati e dei contenuti, il cosiddetto Enterprise Content Management (Ecm, concetto a volte indicato come Information Management o Data Management) è un’attività sempre più strategica per le aziende di ogni settore. Sta diventando, anzi, un’attività indispensabile. Quali tecnologie abbiamo a disposizione oggigiorno, e quali esigenze possono intercettare? Ce e parla Antonio Matera, regional vice president Italy, Malta, Greece & Cyprus di OpenText.

Antonio Matera, regional vice president Italy, Malta, Greece & Cyprus di OpenText

L'Enterprise Content Management (Ecm si sta trasformando, con una nuova generazione di tecnologie che aiutano le aziende a migliorare produttività, stabilità e controllo. “Nuova normalità” è un’espressione ormai sentita, o letta, più e più volte nell'ultimo anno: un concetto che si adatta a quasi tutti gli aspetti della nostra vita. Quando si tratta delle nostre abitudini lavorative e dei modelli operativi, però, questa “nuova normalità” non dovrebbe rivelarsi uno shock ma solo l’evoluzione, accelerata da cause di forza maggiore, di trend che stavano già emergendo da un decennio a questa parte: i dipendenti stavano già passando al lavoro a distanza, ovunque e in qualsiasi momento; le organizzazioni hanno capito da tempo che poter accedere e distribuire i silos di informazioni senza interruzioni è la chiave per l'efficienza dei processi e per la produttività; la governance e il controllo di tutte queste informazioni hanno dovuto far fronte a volumi crescenti e casi d'utilizzo sempre nuovi.

I professionisti IT hanno sicuramente assistito, attraverso le domande e le richieste che ricevono ogni giorno, all’evoluzione di questi modelli, i quali nel loro insieme sono la conferma del fatto che le informazioni sono già diventate il bene più prezioso di un'organizzazione. Le aziende stanno quindi abbracciando la digital transformation, per trarre valore dai dati e minimizzare i rischi. L'accesso alle informazioni, insieme alla capacità di analizzarle, governarle, distribuirle e fruirle in modo efficiente, sono diventati imperativi costanti. Gli eventi del 2020 hanno solo intensificato queste priorità.

Come cambia l’Enterprise Content Management (Ecm)

Prima di tutto, è importante capire che il modello tradizionale di Ecm – un repository autonomo che serve principalmente come schedario digitale per i Records Manager e gli uffici legali – non esiste più, ormai sovrastato da un numero in continuo aumento di nuove fonti e forme di informazioni digitali. Tutti questi contenuti e dati hanno modalità di utilizzo e rischi di vasta portata. È sicuramente ancora necessario gestire il loro ciclo di vita ma le aziende che operano nel digitale oggi hanno anche bisogno che siano analizzati, contestualizzati e facilmente disponibili per stimolare la produttività e il servizio.

Questo va ben oltre l'ambito dell'Ecm tradizionale, ma rientra nella tecnologia dei content services.

Questi non sono una singola "cosa", si tratta invece di una serie di piattaforme, applicazioni e componenti, tutti progettati per sovrapporsi a un'infrastruttura Ecm esistente per estendere ed espandere le capacità di gestione dei contenuti. Ogni elemento dei content services è costruito appositamente per svolgere una funzione specifica. Alcuni si integrano con le applicazioni chiave dei processi aziendali per estendere la gestione del ciclo di vita a pool di informazioni isolate. Altri facilitano la distribuzione di quelle informazioni a flussi di lavoro e catene del valore. Altri ancora generano spazi di lavoro personalizzati per aggregare e condividere le informazioni o si concentrano su funzioni specifiche come l'acquisizione, l'archiviazione e la collaborazione esterna.

Il futuro della gestione delle informazioni sono i servizi di contenuto nel cloud. Le principali piattaforme e applicazioni di content services sono basate sul cloud, garantendo a coloro che lavorano da remoto l'accesso a informazioni e funzionalità e semplificandone al contempo la distribuzione e gli aggiornamenti. L'architettura a container fornisce la flessibilità e le opzioni di implementazione necessarie per integrarsi con ambienti cloud e on-premise molto diversi. Inoltre, è facilmente personalizzabile: i connettori e le API aperte consentono la personalizzazione per soddisfare le esigenze uniche di qualsiasi organizzazione. Lo sviluppo della tecnologia dei content services è guidato da tre esigenze di business interconnesse che sono diventate ancora più evidenti con l'improvviso capovolgimento di norme e pratiche determinato dal diffondersi della pandemia: accesso, utilizzo e governance delle informazioni.

L’accesso alle informazioni

Numerosi professionisti hanno lasciato la propria sede di lavoro e molti non ci torneranno mai più. Le aziende hanno però l'onere di garantire ai dipendenti che lavorano da remoto l'accesso ai contenuti e ai dati di cui hanno bisogno per innovare, prendere decisioni e ottimizzare la user experience. Consentire un accesso più facile alle informazioni è uno dei principi fondamentali della tecnologia dei content services. Integrando una piattaforma centrale di gestione dei contenuti con le applicazioni che producono informazioni (come ad esempio Erp, Scm, Crm, Cem, Hrm e altre), i protocolli di gestione del ciclo di vita possono essere applicati a contenuti e dati precedentemente isolati. In questo modo, le informazioni possono essere automaticamente identificate, analizzate e classificate quando vengono create o incorporate tramite regole definite a livello centrale.

Le informazioni rimangono immagazzinate nel sistema in cui hanno avuto origine, non è necessario che confluiscano in un repository "single source of truth": ora possono essere localizzate e recuperate attraverso una funzionalità di ricerca centralizzata che incorpora tutti questi sistemi interconnessi. I benefici e i risultati sono immediatamente evidenti. Grazie alle applicazioni dei content services basate sul cloud, gli utenti possono accedere alle informazioni di cui hanno bisogno ovunque si trovino e quando vogliono. I gatekeeper e gli specialisti delle applicazioni non rappresentano più colli di bottiglia, l'IT non deve più gestire l'accesso remoto a ogni sistema e vengono eliminati gli screen flip, le telefonate e i report via email.

L’utilizzo delle informazioni

I processi aziendali coprono un ampio spettro di situazioni, dall'acquisizione di moduli in entrata alla gestione del servizio clienti, fino alla collaborazione non strutturata all’interno della suite Microsoft Office. Le informazioni vengono utilizzate per alimentare le azioni sequenziali che guidano ogni processo, i cui singoli passaggi creano informazioni che possono essere usate nei processi correlati. Non dovrebbe sorprendere che molte imprese abbiano trovato la continuità nell’incertezza della prima metà del 2020. Decenni di flussi di informazioni altamente strutturati sono entrati in crisi quando i "posti di combattimento" si sono trovati improvvisamente indifesi, la comunicazione ha perso in efficacia e le informazioni non sono state create, distribuite o fruite.

In futuro, team dislocati in luoghi diversi e i nuovi processi operativi avranno bisogno di un flusso di contenuti e dati rilevanti stabile, automatizzato e in tempo reale per portare avanti il proprio lavoro. Come già detto, saranno l'integrazione e l'automazione, punti di forza della tecnologia dei servizi di contenuto, a fornire la soluzione. Con le regole di gestione del ciclo di vita e i metatag, applicati in modo coerente in sistemi diversi, le azioni e gli eventi in un sistema possono automaticamente richiamare informazioni correlate da un altro sistema.

Per esempio, i dati Sap rilevanti e in tempo reale possono essere visualizzati automaticamente in Salesforce quando un file cliente viene aperto. Nessun salto di schermo, nessun login aggiuntivo. La stessa automazione può essere applicata a un numero qualsiasi di processi, dall'acquisizione di documenti in entrata che innesca un flusso di lavoro di gestione dei casi, all'analisi basata su IA delle operazioni meccaniche che avvia una chiamata di servizio.

L’automazione si applica anche al processo di collaborazione. La creazione ad hoc, la condivisione e la modifica di contenuti non strutturati – principalmente nella suite Microsoft Office – facilitano la pianificazione, l'innovazione e migliorano il servizio. Ma l'ideazione e il successivo processo decisionale sono validi solo quanto le informazioni su cui si basano. Al contrario, le informazioni generate da queste azioni hanno un valore che va oltre i fruitori immediati. Utilizzare content services per sostenere le capacità collaborative di Microsoft Teams, per esempio, dà ai gruppi di lavoro accesso a contenuti e dati rilevanti provenienti dai sistemi dell’intera azienda. Nel frattempo, le informazioni prodotte attraverso quella collaborazione sono immediatamente classificate, governate e introdotte nel programma centrale di gestione dei contenuti dell'organizzazione, rendendole recuperabili anche ad altri che potrebbero necessitarne.

La governance delle informazioni

I dipartimenti IT e i responsabili della sicurezza hanno fondamentale necessità di mantenere il controllo di tipologie e volumi di informazioni in rapida crescita. In molti casi, la maggior parte delle informazioni viene creata, condivisa e utilizzata oltre i confini aziendali. Può sembrare insormontabile ma non bisogna dimenticare che l'obiettivo originale delle piattaforme Ecm era quello di fornire una governance giuridicamente sostenibile per le informazioni aziendali. I leader del settore hanno decenni di esperienza nell'adattarsi al panorama, in continua evoluzione, della sicurezza, della privacy e della conformità e nell'applicare queste misure ai settori più altamente regolamentati.

La tecnologia dei content services si basa su questo, estendendo questi punti di forza molto più in profondità nell'ecosistema delle informazioni. L'integrazione con i sistemi e i processi significa che le politiche di governance definite nell'hub centrale di gestione dei contenuti possono essere applicate a contenuti e dati precedentemente isolati, dove vengono creati e archiviati. Man mano che le informazioni vengono distribuite e utilizzate su varie piattaforme connesse, gli attributi di controllo come permessi, restrizioni legali e protezioni della privacy viaggiano con esse e vengono modificati per soddisfare lo stato attuale delle informazioni. Per esempio, i dati SAP possono avere una specifica protezione legale applicata all'origine ma quel criterio può cambiare una volta che i dati sono stati fatti emergere e utilizzati all'interno di un gruppo di lavoro del Team. Un approccio olistico ai content services non solo permette l'accesso ai sistemi che producono informazioni ma traccia una panoramica di come queste informazioni sono condivise, modificate e utilizzate.

Ripensare l'Ecm per soddisfare le nuove esigenze

Per molti di noi arrivare alla “nuova normalità” è stato più complesso e veloce del previsto, ma le soluzioni alle esigenze più impellenti di ogni organizzazione sono ormai collaudate, provate e migliorano ogni giorno. La tecnologia dei content services sarà il cuore della gestione delle informazioni nel nostro nuovo modo di lavorare, consentendo l'accesso, l'uso e la governance basati sul cloud del bene più prezioso di ogni organizzazione: le informazioni.