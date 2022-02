L’espansione di Microsoft nella cybersecurity prosegue con Mandiant? Secondo indiscrezioni, le due aziende avrebbero aperto il dialogo in vista di una possibile acquisizione da parte del colosso di Redmond. Pubblicato il 09 febbraio 2022 da Redazione

La tortuosa storia di Mandiant potrebbe avere un lieto fine chiamato Microsoft. Secondo indiscrezioni di Bloomberg, l’azienda di cybersicurezza (un tempo indipendente, successivamente acquisita da FireEye nel 2013 e diventata una sua divisione interna, e poi ancora rinata come Mandiant con lo spin-off di una parte delle attività) sarebbe in trattative con il colosso di Redmond, interessato ad acquisirla.



Secondo la “fonte informata sui fatti”, tuttavia le discussioni attualmente in corso non necessariamente porteranno a un’acquisizione da parte di Microsoft. Le due parti chiamate in causa per ora non hanno né confermato né smentito quella che resta al momento un’indiscrezione, ma che è già servita a far lievitare il titolo Mandiant in Borsa, portando la capitalizzazione dell’azienda fin quasi a un valore di 4,3 miliardi di dollari.



Si tratterebbe, in ogni caso, di una mossa coerente con le acquisizioni recentemente compiute da Microsoft nel campo della sicurezza informatica, cioè ReFirm (protezione del firmware) e RiskIQ (threat intelligence). E coerente con l’annunciata intenzione di voler spendere 20 miliardi di dollari nel giro di cinque anni per potenziare, appunto, l’offerta di cybersicurezza.

Un’eventuale acquisizione rafforzerebbe Microsoft nelle aree della threat intelligence, della risposta automatizzata agli attacchi e delle investigazioni forensi, oltre che nei servizi di consulenza tecnica. Nell’anno fiscale 2021 (corrispondente all’anno solare) l’azienda ha ottenuto 483 milioni di dollari di ricavi, crescendo del 21% rispetto al 2020.