L’esperto di finanza e tecnologia Joe Tyrrell è Ceo di Medallia Leslie Stretch lascia la guida dell’azienda di San Francisco, specializzata in tecnologie per l’Experience Management. Pubblicato il 06 aprile 2023 da Redazione

Nuovo vertice alla guida di Medallia: Joe Tyrrell è il nuovo amministratore delegato della multinazionale californiana specializzata in tecnologie per l’Experience Management, per l’analisi delle conversazioni e dell’esperienza di clienti e dipendenti d’azienda. Tyrrell prende il posto di Leslie Stretch, che ha lasciato l’incarico di Ceo dopo circa cinque anni mantenendo un ruolo di consulenza.



Sotto la guida di Stretch, l’azienda fondata a San Francisco è cresciuta e ha debuttato in Borsa, per poi essere acquisita nell’ottobre del 2021 dal fondo Thomas Bravo per 6,4 miliardi di dollari. Attualmente Medallia vanta per la propria piattaforma Software as-a-Service oltre duemila aziende clienti, tra cui multinazionali come Generali, Ibm, Shell, Mercedes Benz, Lexus, Volvo, PayPal, Hilton, Marriott e Walmart.



Laureato in gestione aziendale al St. Mary's College, Joe Tyrrell ha maturato un profondo know-how nel settore finanziario e tecnologico e oltre trent’anni di esperienza lavorativa. In particolare è stato presidente della società di gestione finanziaria Ice Mortgage Technology, per cui ha guidato tre delle controllate di Intercontinental Exchange. Per una di esse, Ellie Mae, è stato chief operating officer prima dell’acquisizione da parte di Ice. Ancora prima è stato vicepresidente di Providian Financial.



“La gestione dell’esperienza del cliente è diventata un asset fondamentale per i marchi di maggior successo”, ha commentato Tyrrell, “e sono entusiasta di entrare nel team del leader di mercato in questo settore. Medallia dispone della piattaforma tecnologica più completa, in grado di generare insight operativi incredibili per ogni business unit aziendale e l'unica in grado di riunirli per ottenere risultati veramente tangibili”.



Medallia opera nel mondo attraverso una quindicina di sedi e duemila collaboratori. Recentemente l’azienda è stata posizionata da Forrester tra i “leader” del mercato delle tecnologie per la gestione dei feedback degli utenti (“The Forrester Wave™: Customer Feedback Management”).