L'evoluzione del lavoro ispira una partnership strategica fra Reti e Ivanti Le due società lavoreranno congiuntamente per coniugare le esigenze di flessibilità a quelle di sicurezza nel mondo dell'everywhere work. Pubblicato il 12 settembre 2023

In un mondo in costante evoluzione, l'adattamento al cambiamento è diventato imperativo per le organizzazioni di ogni dimensione e settore ed è questo punto di principio che ha ispirato una nuova partnership fra l’italiana Reti e la multinazionale Ivanti. La ricerca di soluzioni che consentano ai dipendenti di lavorare ovunque, definendo in proprio tempi e modalità, è diventata una priorità soprattutto dopo la svolta innescatasi a partire dal 2020. Un fenomeno ormai non più temporaneo che sta portando a un cambiamento radicale nella percezione stessa del lavoro, sempre più prossimo a una realtà ibrida.

L'obiettivo della collaborazione definita fra le sue aziende guarda al potenziamento dell'everywhere work. Ivanti contribuirà con la propria gamma di prodotti e servizi, tra cui la gestione unificata degli endpoint, la sicurezza informatica, l'automazione dei processi It e la gestione del servizio clienti. Dall'altra parte, Reti metterà a disposizione delle organizzazioni l’esperienza maturata nel Modern Workplace Management. L’obiettivo è rivolgersi alle aziende per aiutarle a semplificare le loro attività quotidiane e migliorare la produttività, indipendentemente dalla dimensione o settore di appartenenza.

Reti, lo ricordiamo, è un attore di primo piano nel settore dell'It consulting, specializzato nei servizi di system integration e quotato su Euronext Growth Milan come B Corp e società benefit, mentre Ivanti si è posizionata a livello globale nel settore della gestione unificata degli endpoint e della sicurezza It.

Entrambe le aziende mirano a offrire soluzioni integrate per la gestione efficace e la protezione dalle minacce informatiche di tutte le risorse It di un'organizzazione, per consentire ai dipendenti di lavorare in qualsiasi luogo.