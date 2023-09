L’idea di ibrido passa anche per la modernizzazione dei mainframe Coleman Parkes ha realizzato per Kyndryl uno studio che evidenzia la necessità di mantenere competenze e rafforzare la sicurezza sui sistemi centrali. In questo modo, le aziende ritengono di poter generare un risparmio stimato globalmente in oltre 12 miliardi di dollari. Pubblicato il 13 settembre 2023 da Redazione

Coleman Parkes Research ha realizzato su un campione di circa 500 decision-maker, tra cui Cto/Cio, It director e business leader di aziende di tutti i settori per capire quale sia ancora oggi il livello di dipendenza dal mainframe e in quale fase esse si trovino nell’eventuale percorso di modernizzazione.

Secondo l'indagine, realizzata su commissione di Kyndryl, la stragrande maggioranza delle organizzazioni ha adottato un approccio ibrido alla modernizzazione del mainframe e i risultati sono in qualche modo sorprendenti. Il 95% dei leader aziendali intervistati, infatti, sta spostando almeno una parte delle applicazioni mainframe su piattaforme cloud o distribuite, con una media del 37% dei carichi di lavoro migrati. Tuttavia, soltanto l'1% prevede di spostare tutto dal mainframe.

Le aziende in cerca di aggiornamenti delle operazioni mission-critical stanno adottando tre principali approcci: la modernizzazione del mainframe, l'integrazione con gli hyperscaler o la migrazione completa verso il cloud. In linea di massima, la maggior parte degli intervistati sta combinando questi approcci in base alle proprie esigenze tecniche e di business.

Indipendentemente dall'approccio scelto, l'indagine evidenzia una riduzione dei costi e un aumento della profittabilità tra il 9% e l'11%. Il risparmio medio annuo per organizzazione si attesta a 25 milioni di dollari, a riprova che la modernizzazione del mainframe può generare un ritorno positivo sull'investimento. Oltre ai vantaggi finanziari, l'innovazione è un altro aspetto cruciale, permettendo alle aziende di ottenere maggiore scalabilità e tempi di lancio sul mercato più rapidi.

La sicurezza è una preoccupazione comune per tutte le aziende, indipendentemente dal percorso di trasformazione scelto. Il 49% degli intervistati ha citato questo elemento come il fattore più importante nella definizione della strategia di trasformazione aziendale. Inoltre, la sicurezza è stata identificata come uno degli elementi chiave per il successo dei progetti di modernizzazione del mainframe. Il declino delle competenze legate al mainframe rappresenta una sfida significativa per oltre il 50% delle organizzazioni intervistate. Questo però rappresenta un'opportunità per i nuovi talenti, dato che il 74% degli intervistati si affida a società esterne per supporto nella trasformazione a causa delle sfide legate alle competenze interne.

Cover photo credit: Image by vecstock