L'importanza dell'usabilità in un corso dell'Università di Trento Il corso di laurea magistrale Human-Computer Interaction si focalizza sui principi di usabilità, accessibilità e progettazione umano-centrica. Pubblicato il 05 aprile 2023

Come dev’essere una buona progettazione software, per potersi definire tale? Da sempre l’informatica deve tener presenti i principi di usabilità per poter creare prodotti hardware, software o servizi ben funzionanti, facili da consultare ed efficaci. Il tema dell’usabilità oggi si associa, sempre più, a quello dell’accessibilità, anche grazie ai continui sviluppi delle interfacce vocali e gestuali e ai principi di progettazione inclusiva.

L’Università di Trento è impegnata a fare formazione in quest’ambito, avendo attivato, presso il distaccamento di Rovereto all’interno del Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive, un corso specialistico di Human-Computer Interaction. Un programma (della durata di quattro semestri e offerto in lingua inglese) che mira a formare una nuova generazione di ricercatori e professionisti consapevoli della centralità degli esseri umani – le loro modalità di interazione, i bisogni, l’apprendimento e anche le emozioni, nonché l’individualità che ci distingue gli uni dagli altri – nella progettazione di prodotti e servizi.

Oggi, d’altra parte, la domanda di interfacce accessibili e che semplifichino l’usabilità è in crescita. Si tratta inoltre di un ambito in continua trasformazione: basti pensare a quanto si sono evolute in pochi anni, anche grazie all’intelligenza artificiale e alla biometria, le interfacce vocali e gestuali. E probabilmente siamo solo all’inizio.

Gli studenti del corso hanno già potuto confrontarsi con un rappresentante del panorama del software come Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia, società specializzata in soluzioni per aziende e studi professionali. Quattro manager della società, cioè Claudio Ferrante (director sales tax&accounting), Andrea Gazzaniga (director technology), Lara Gaudino (associate director, technology) e Andrea Ferrara (associate director, sales), hanno illustrato come lo sviluppo di nuove tecnologie digitali si concentri sull’usabilità, mettendo al centro del processo creativo l’utilizzatore anche non esperto. Gli stessi principi hanno ispirato Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia nella costruzione dell’ecosistema software di Genya.

“La nostra azienda si sia sentita concretamente rappresentata nelle finalità del corso”, ha dichiarato Ferrante. “Abbiamo dunque chiesto alla professoressa Barbara Treccani, coordinatrice del corso triennale Interfacce e Tecnologie della Comunicazione, e al professor Massimo Zancanaro, coordinatore della laurea magistrale Human-Computer Interaction, di presentarci agli studenti, anche per testimoniare che l’indirizzo che hanno scelto ha delle concrete e tangibili possibilità di sviluppo nel comparto tecnologico industriale”.