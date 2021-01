L’innovazione italiana post-covid riparte da 12 “borghi del futuro” Dodici comuni aderiscono al programma Smarter Italy per diventare terreno di sperimentazione di nuove tecnologie e servizi al cittadino. Nella lista anche un capoluogo di provincia: Campobasso. Pubblicato il 18 gennaio 2021 da Redazione

Può esserci dopo la pandemia un’Italia più tecnologica, innovativa e digitale - una Smarter Italy, come la chiama il governo di Giuseppe Conte - nonostante la crisi sanitaria, economica e sociale (oltre alla crisi politica che la maggioranza attraversa in questi giorni) causata dal covid-19 sia tutt’altro che superata? Non solo può ma deve esserci: la rifondazione tecnologica del nostro Paese è un necessario pilastro per una solida rinascita del dopo-pandemia. Qui s’inserisce il programma Smarter Italy, nato a inizio 2019 con Decreto del ministero dello Sviluppo economico e diventato operativo con la convenzione tra Mise e AgID (Agenzia per l’Italia Digitale). Il programma è coordinato dal ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, dal ministro dell'Università e della ricerca Gaetano Manfredi e dalla ministra per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano, mirato a per realizzare servizi innovativi nei settori della mobilità, dell’ambiente, del benessere dei cittadini e della cultura.

Un passo avanti, annunciato dai tre ministeri, è l’adesione al programma da parte dodici piccoli Comuni, dodici “borghi del futuro” (così li chiama l’ufficio stampa del ministero dell’Innovazione) che si prestano a diventare “laboratori di sperimentazione di tecnologie di frontiera applicate ai servizi per i cittadini”. I Comuni selezionati, tutti sotto i 60mila abitanti, sono Alghero, Bardonecchia, Campobasso (l’unico capoluogo di provincia nella lista), Carbonia, Cetraro, Concorezzo, Ginosa, Grottammare, Otranto, Pantelleria, Pietrelcina e Sestri Levante.

Ora la palla passa alle aziende del territorio: quelle interessate a partecipare al programma Smarter Italy possono aderire ai bandi pubblicati su appaltinnovativi.gov.it la piattaforma per gli acquisti di innovazione della Pubblica amministrazione, realizzata da AgID, che si occuperà anche di gestire la fase operativa dei progetti. Le imprese selezionate avranno a disposizione un importo complessivo di 90 milioni di euro per “lo sviluppo di soluzioni innovative, non presenti sul mercato ed elaborate sulla base delle esigenze delle amministrazioni comunali”, spiega il ministero.

“Il Programma Smarter Italy”, ha affermato la ministra per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, “coinvolge non solo grandi città ma anche piccoli borghi, ricchi di cultura, dove nuove tecnologie, prodotti e servizi innovativi possono essere utili per contrastare il rischio spopolamento. L’iniziativa mette a disposizione , con la collaborazione tra pubblico e privato, soluzioni per nuovi servizi per la mobilità, la cultura, il benessere e la cura della persona e la salvaguardia dell’ambiente. Le opportunità di crescita per le comunità grazie alla tecnologia, con benefici per aziende e cittadini, devono poter nascere e svilupparsi in qualunque luogo del nostro Paese, anche nei piccoli borghi” .

Le prime aree di intervento, privilegiate nella selezione dei progetti, riguardano la mobilità smart di persone e merci nelle aree urbane, la valorizzazione dei beni culturali, storici e turistici dell’Italia, il benessere delle persone, la tutela e il miglioramento dell’ambiente.