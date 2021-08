L’intelligenza artificiale di Fujitsu e Larus combatte le frodi finanziarie Debutta il servizio Galileo XAI di Larus, basato sulla piattaforma di scoring Explainable AI e sulla tecnologia di analisi dei grafi di Fujitsu. Pubblicato il 06 agosto 2021 da Redazione

Una collaborazione fra Giappone e Italia per l’intelligenza artificiale antifrode: è quella nata tra Fujitsu e Larus Business Automation, società veneziana che dal 2004 si occupa di graph data science, un ramo dell’AI che si occupa di trarre conoscenza ed elaborare previsioni analizzando le relazioni tra i dati. La collaborazione prevede l’utilizzo di alcuni componenti della nuova piattaforma Finplex EnsemBiz di Fujitsu all’interno di Galileo XAI, un nuovo servizio di Larus rivolto al settore del servizi finanziari. La promessa è quella di aiutare le istituzioni finanziarie a rilevare automaticamente le transazioni illegali sofisticate e complesse, compresi gli schemi circolari e l'autofinanziamento.

Finplex EnsemBiznè una scoring platform, cioè un programma che analizza e assegna un punteggio, in questo specifico caso relativamente all’analisi del rischio finanziario. Si ispira ai principi dell’intelligenza artificiale “spiegabile”, la Explainable AI, che non rappresenta per gli esseri umani una “scatola nera” inaccessibile ma che invece spiega le ragioni alla base delle sue decisioni.

Una caratteristica distintiva è l’impiego della tecnologia di machine learning Deep Tensor, sviluppata nei laboratori di Fujitsu per aiutare le banche a combattere le frodi e migliorare la conformità. Deep Tensor può analizzare e usare le relazioni esistenti fra le strutture di dati a grafi e lo fa in modo automatizzato ed efficiente. A detta di Fujitsu, con essa è possibile identificare tipi di frode finanziaria che le tecnologie convenzionali non riescono a trovare.

In sostanza, la tecnologia di Fujitsu analizza i processi delle aziende finanziarie per rilevare eventuali probabili frodi, mentre Galileo XAI fornisce un’interfaccia di facile utilizzo, completa di strumenti di data visualization. In un primo momento Larus proporrà la piattaforma Galileo XAI con tecnologia Fuijtsu agli attuali e futuri clienti del settore finanziario, ma è già in programma lo sviluppo di altre offerte rivolte ad altri ambiti verticali, come la pubblica amministrazione, l’istruzione, l’industria manifatturiera e il settore farmaceutico. Fujitsu, invece, proporrà sul mercato giapponese servizi di integrazione basati su Galileo XAI.