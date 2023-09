L’intelligenza artificiale nell’edge è anche in forma di servizio Lenovo presenta TruScale for Edge and AI, un’offerta cloud Infrastructure as-a-Service che abbatte i costi iniziali dei progetti di intelligenza artificiale. Pubblicato il 21 settembre 2023 da Redazione

Portare l’intelligenza artificiale nell’edge, nel luogo in cui i dati vengono creati, anziché spostare l’elaborazione verso un “centro”: Lenovo sta perseguendo questo obiettivo su più fronti. Con nuove proposte di hardware, come il server ThinkEdge SE455 V3, appena presentato. Ma anche attraverso i servizi cloud infrastrutturali della propria offerta TrueScale, che permettono ai clienti di attivare immediatamente applicazioni di intelligenza artificiale nell’edge, senza grandi costi iniziali e senza l’acquisto di nuove macchine.

La novità si chiama TruScale for Edge and AI e, al pari del ThinkEdge SE455 V3, si rivolge a tutti quei contesti in cui è preferibile un’elaborazione dei dati “in loco”, come filiali aziendali, negozi, impianti di produzione, ospedali, hotel e altro ancora. I clienti possono accedere tramite Infrastructure-as-a-Service (IaaS) a oltre 50 soluzioni di intelligenza artificiale pronte, con un modello pay-as-you-go in cui si paga in base all’effettivo utilizzo delle risorse.

In quanto soluzione cloud, TruScale for Edge and AI permette di aggiungere eventualmente risorse in un secondo momento, in base alle necessità. Il vendor sottolinea, oltre ai benefici di costo e rapidità di implementazione, anche il vantaggio di poter utilizzare gli strumenti e servizi di un unico fornitore, nel caso l’azienda sia già cliente di Lenovo.

Nell’ambito dell’intelligenza artificiale, dunque,Lenovo ha attivato partnership con produttori di semiconduttori come Amd, Intel, Nvidia e Qualcomm per proporre sistemi e servizi di calcolo per applicazioni di AI supportati dalle componenti hardware e software più all'avanguardia. Con il programma Lenovo AI Innovators, inoltre, vengono proposte strumenti di supporto e accelerazione agli independent software vendors (Isv) e ai loro clienti.





Il nuovo server ThinkEdge SE455 V3

“In Lenovo abbiamo l’ambizione di essere il partner più affidabile e di consolidare il percorso di trasformazione intelligente dei nostri clienti semplificando l’implementazione dell’IA”, ha commentato Kirk Skaugen, presidente della divisione Infrastructure Solutions Group. “Con l’annuncio di oggi, Lenovo continua a ampliare i confini dell’edge, rendendo più semplice che mai l’implementazione di applicazioni critiche di edge computing per offrire in modo efficiente informazioni trasformative basate sull’intelligenza artificiale a qualsiasi azienda, ovunque”.