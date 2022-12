L’intelligenza artificiale per chatbot e HR parla italiano Sviluppata da Fiven, Ada è una piattaforma di AI e machine learning nativamente italiana e declinata in cinque soluzioni. Pubblicato il 16 dicembre 2022 da Redazione

L’intelligenza artificiale da anni è entrata nel mondo del customer service e in quello delle risorse umane con applicazioni come chatbot, analisi predittive della domanda, selezione automatica dei profili nelle attività di recruiting. Ora esiste anche una tecnologia di AI per il servizio clienti e le risorse umane che parla italiano: si chiama Ada ed è stata sviluppata da Fiven, società italiana di servizi digitali che conta oggi 400 dipendenti e otto sedi (cinque in Italia e tre all’estero).

Ada è rivolta “alle aziende italiane che vogliono evolvere verso modelli di business più efficienti”, ha spiegato Fiven. Il software si basa su funzioni di intelligenza artificiale e machine learning per la comprensione del linguaggio naturale. Grazie a questa capacità e utilizzando testi, immagini e suoni, Ada dà una risposta alle richieste degli utenti (sia clienti esterni a un’azienda, sia personale interno) velocizzando, così, le operazioni dei dipartimenti HR e del servizio clienti. Il software non supporta semplicemente la lingua italiana come opzione, ma è stato sviluppato su un data set in lingua italiana e questo migliora le capacità di comprensione delle richieste e l’usabilità.

Ada è in realtà non un singolo prodotto bensì una piattaforma che comprende cinque soluzioni, due per l’ambito risorse umane e tre per il supporto clienti. Nel primo gruppo ci sono un applicativo per i processi di recruiting (integrato con Sap e capace di analizzare e catalogare le informazioni salienti dei curriculum vitae) e uno per la gestione delle risorse umane in azienda (Human Capital Management, per l’assegnazione di mansioni in base ai talenti, la rotazione dei ruoli e la formazione personalizzata).



Nel secondo gruppo ci sono un’applicazione chatbot in lingua italiana (integrabile nei siti Web aziendali e supportato da Facebook Messenger, Telegram, WhatsApp, Skype e altre app di messaggistica), un agente conversazionale vocale (che può gestire le richieste 24 ore su 24 e sette giorni su sette) e un software per la gestione dell’email basata su intelligenza artificiale e analisi semantica (può comprendere il contenuto dei messaggi di posta ed è utile a fini di catalogazione o risposta automatica).