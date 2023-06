L’intelligenza dei dati per il retail, Esprinet distribuisce QBerg Il distributore aggiunge a catalogo due soluzioni di Qberg per il monitoraggio dei prezzi, delle promozioni e degli assortimenti cross-canale. Pubblicato il 05 giugno 2023 da Redazione

L’offerta di Esprinet si amplia con le tecnologie di monitoraggio e analisi dei dati destinate al retail di Qberg. Azienda milanese attiva dal 2005, propone soluzioni di monitoraggio e analisi dei prezzi, delle promozioni e degli assortimenti, che aiutano chi vende (dal largo consumo al settore farmaceutico, dai prodotti per animali domestici ai beni durevoli) a tenere d’occhio le attività della concorrenza e a regolare, conseguentemente, le proprie strategie di marketing e di vendita.



I monitoraggi sono cross-canale perché possono considerare non solo gli articoli in vendita online di siti proprietari e marketplace ma anche le offerte contenute in volantini e newsletter.



L’accordo di distribuzione comprende due prodotti messi a punto da Qberg appositamente per Esprinet, ovvero QPoint Light e QPoint Data. Il primo è uno strumento tattico che permette al cliente di monitorare in modo rapido, semplice ed efficace i prezzi che la concorrenza sta praticando su volantini, negozi fisici, siti Web e campagne e-commerce. QPoint Data, invece, consente di arricchire il gestionale del cliente con flussi dati continui in tempo reale.



"Ritengo che l'offerta che QBerg ha confezionato in esclusiva per Esprinet si inserisca perfettamente nell'ambizioso progetto che Esprinet stessa sviluppa con la sua divisione Digital Services", ha dichiarato Fabrizio Pavone, cofondatore e Cmo di QBerg. "Se noi di QBerg siamo specialisti nella raccolta ed elaborazione di dati relativi a prezzi e assortimenti nel mondo dei beni durevoli, è con la potenza commerciale di Esprinet che riteniamo di poter fornire un valido aiuto ai business medi, medio-piccoli e piccoli nelle proprie politiche assortimentali e di prezzo.”



“La partnership con QBerg è importante per la strategia di posizionamento del Gruppo Esprinet come full service provider”, ha sottolineato Patrizia Combi, group digital solutions division manager di Esprinet. “Grazie a QBerg possiamo dotare i nostri clienti degli strumenti giusti per conoscere e governare il mercato dei beni di consumo, affidandoci ad un leader di mercato per i servizi di price intelligence”.