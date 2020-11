L’iperconvergenza “riscalda” le prestazioni dell’Erp di Irsap L'azienda veneta, produttrice di termoarredi e sistemi di climatizzazione, ha velocizzato le sue operations con la piattaforma Sap Hana e un’infrastruttura iperconvergente targata Lenovo. Pubblicato il 16 novembre 2020 da Redazione

Radiatori e condizionatori ad aria di design: è questa la specialità del Gruppo Irsap, azienda italiana che è tra i principali player del mercato dei sistemi per il riscaldamento e la ventilazione meccanica. Fondata a Rovigo nel 1963, nel tempo è rimasta un’azienda a controllo familiare ma crescendo fino a contare un fatturato di 110 milioni di euro, oltre mille dipendenti e 500.000 metri quadri di stabilimenti produttivi (suddivisi tra due siti, uno ad Arquà Polesine e l’altro in Romania).“Offriamo una completa gamma di stili, taglie e colorazioni, con milioni di potenziali combinazioni di prodotti possibili. Mediamente ogni anno i nostri clienti scelgono tra questi ben 100mila articoli diversi”, racconta il chief financial officer, Marco Monesi.

Va da sé che una gamma tanto articolata comporta maggiori complessità nelle diverse operations dell’azienda, dall’approvvigionamento di materie prime alla produzione, dalla logistica alla gestione finanziaria. Per molti anni il gruppo si è affidato a sistemi di Enterprise Resource Planning di Sap, adottati su infrastrutture IT legacy. Con il crescere delle dimensioni e della varietà della gamma di prodotti, però, Irsap non riusciva più a rispondere prontamente alle richieste del mercato. “Ogni aggiornamento dell’anagrafica materiali richiedeva tempi sempre più lunghi”, ricorda Monesi. “Ciò ha avuto un effetto a catena sulla gestione materiali e sulla pianificazione della produzione, poiché i colleghi dovevano attendere il completamento degli aggiornamenti prima di poter analizzare le giacenze, gli ordini e conseguentemente pianificare la produzione. Questo ritardo rischiava di impattare sul lead time, con conseguenti ricadute sulle consegne e sul servizio ai clienti”.

La società sapeva di dover modernizzare sia le applicazioni in uso sia la propria infrastruttura IT. Si è rivolta quindi a Estecom, consociata di Eurosystem e partner tecnologico di Lenovo, per essere aiutata nella scelta di una piattaforma hardware affidabile, scalabile e ad alte prestazioni. “Abbiamo esaminato soluzioni tradizionali di architettura a tre livelli di diversi fornitori, ma è stata la proposta di infrastruttura iperconvergente di Lenovo ad attirare la nostra attenzione”, spiega il Cfo. “Siamo rimasti colpiti dalla gestione semplificata e dalla scalabilità offerta dalla soluzione iperconvergente Lenovo ThinkAgile serie HX, ma all’inizio eravamo un po’ preoccupati all’idea di abbandonare l’infrastruttura a tre livelli che conoscevamo così bene. Estecom ed Eurosystem ci hanno dimostrato che l’infrastruttura iperconvergente era una tecnologia collaudata e che non c’era nulla di cui preoccuparsi”.

Lenovo ed Estecom hanno lavorato a stretto contatto per progettare una soluzione che soddisfacesse i requisiti tecnici di Irsap. In un secondo momento è stato implementato un cluster ThinkAgile HX a tre nodi come base per il nuovo ambiente Sap Hana, che consiste in sistemi di produzione, controllo qualità e sviluppo. Ciascun sistema è dotato di 1 TB di memoria, di processori Intel Xeon Scalable e di software Nutanix Enterprise Cloud. Irsap ha inoltre collaborato con Estecom per distribuire un ulteriore cluster basato su tre nodi certificati Lenovo ThinkAgile HX5521 per eseguire carichi di lavoro non Sap.

“Siamo stati la prima azienda in Italia a implementare Sap Hana su un’infrastruttura iperconvergente. La nostra decisione di adottare un approccio differente è stata ripagata”, assicura Monesi. La nuova soluzione permette a Irsap di supportare i carichi di lavoro Erp di circa 350 utenti aziendali, con notevoli benefici di velocità rispetto al passato: i tempi di pianificazione del fabbisogno di materiali, per esempio, si sono dimezzati, mentre i processi di elaborazione dei batch sono in media più veloci del 30%. Nel complesso, le prestazioni delle applicazioni degli utenti finali sono migliorate di circa il 20%.

Lenovo ThinAgile Serie HX

