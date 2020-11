L’iPhone non è waterproof come dice: Apple multata dall’antitrust L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) ha inflitto alla società di Cupertino una sanzione da 10 milioni di euro per pubblicità ingannevole e per pratica commerciale “aggressiva”. Pubblicato il 30 novembre 2020 da Redazione

L’iPhone non è davvero waterproof, non nelle modalità con cui Apple lo descrive, e questo costerà all’azienda una multa da 10 milioni di euro. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) ha giudicato colpevole la società di Cupertino di due distinte condotte, ovvero pubblicità ingannevole e pratica commerciale “aggressiva”. La prima delle due colpe riguarda il modo in cui Apple ha descritto le caratteristiche di impermeabilità dei suoi smartphone, a partire dai modelli del 2017 (iPhone 8 e iPhone 8 Plus) e proseguendo con iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11pro e iPhone 11 pro Max.

Per tutti questi melafonini Apple ha pubblicizzato una caratteristica di resistenza all’acqua per una profondità massima variabile tra quattro metri e un metro, a seconda dei modelli, e per una durata massima di 30 minuti. In realtà, secondo l’ente antitrust italiano, “nei messaggi non si chiariva che questa proprietà è riscontrabile solo in presenza di specifiche condizioni, per esempio durante specifici e controllati test di laboratorio con utilizzo di acqua statica e pura, e non nelle normali condizioni d’uso dei dispositivi da parte dei consumatori”.

E non è tutto. L’indicazione fornita nel disclaimer sulla garanzia (“La garanzia non copre i danni provocati da liquidi”) secondo l’Agcm è ingannevole perché non è chiaro se si riferisca alla garanzia convenzionale o a quella legale e perché non contestualizza “in maniera adeguata le condizioni e le limitazioni dei claim assertivi di resistenza all’acqua”.

La seconda colpa di Apple per l’antitrust è quella di aver messo in atto una “pratica commerciale aggressiva” rifiutandosi, nella fase post vendita, di prestare assistenza in garanzia per gli iPhone che risultavano danneggiati da acqua o da altri liquidi. Questo, spiega l’Agcm, impedisce agli utenti di esercitare i diritti loro riconosciuti nel Codice del Consumo. Per tutte queste ragioni l’autorità ha deciso di infliggere 10 milioni di euro di sanzioni a Apple Distribution International e ad Apple Italia, oltre a pretendere che sul sito Web ufficiale venga pubblicato un estratto del provvedimento.