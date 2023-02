L’Italiana Aditinet entra a far parte del gruppo Nomios Il provider europeo di soluzioni per la sicurezza informatica e di rete ha acquisito la quota di maggioranza del player con sede principale a Roma. I soci fondatori resteranno in azienda. Pubblicato il 27 febbraio 2023 da Redazione

Precedentemente nota con il nome Infradata, Nomios Group si sta costruendo in questi anni uno spazio come fornitore europeo di servizi e soluzioni per la sicurezza informatica e di rete. In questa evoluzione strategica, si colloca l’acquisizione della quota di maggioranza di Aditinet, provider italiano di system integration e servizi professionali, specializzato in cybersecurity e forte di un fatturato di 40 milioni di euro.

Nomios, che ha origine e sede principale in Francia, rafforza così ulteriormente la propria massa critica, raggiungendo i 400 milioni di euro e portando il proprio organico oltre le 600 persone. Inoltre, il gruppo aggiunge un’altra nazione alla propria area di presenza in Europa, già forte di uffici in altri sei paesi.

Aditinet è una realtà nata nel 2004 e si è consolidata nel mondo della sicurezza informatica e di rete, dove opera anche Nomios. La sede principale è a Roma, ma sono presenti uffici anche a Milano e Padova. Al momento, la società conta su oltre 150 clienti e presidia mercati come il finance, la Pa, le università e il manifatturiero. L'attuale Ceo e fondatore, Paolo Marsella, e il Cfo Alberto Mez rimarranno azionisti di minoranza e continueranno a gestire l’azienda e a guidare l'integrazione all'interno del nuovo gruppo di maggioranza: “Ora potremo sfruttare la capacità Soc di Nomios per aiutare a monitorare i perimetri di sicurezza dei nostri clienti e fare affidamento sulle loro numerose referenze Sase”, ha commentato Marsella.