L’offerta di cybersicurezza di Minsait si amplia con Net Studio Gruppo Indra ha acquisito la società toscana Net Studio per rafforzare l’offerta e le competenze di Minsait in tema di gestione delle identità e degli accessi. Pubblicato il 15 ottobre 2021

Una nuova acquisizione del campo delle tecnologie di cybersicurezza rafforza l’offerta di Minsait, società italiana appartenente alla multinazionale spagnola Gruppo Indra. Attraverso SIA, altra società del gruppo, è stata acquisita l’italiana Net Studio con lo scopo di arricchire l’offerta di cybersicurezza proposta da Minsait sul mercato italiano. Un’offerta attualmente focalizzata sui temi del security assessment, della governance, del risk & compliance e della sicurezza digitale, che già vanta progetti in corso con clienti dei settori telecomunicazioni, Pubblica Amministrazione, forze dell’ordine e musei.

Ora, con la nuova acquisizione, l’offerta di Minsait si allargherà con soluzioni per la gestione delle identità e degli accessi e per la governance dei dati. Queste sono, infatti, le specialità di Net Studio, azienda di Prato nata nel 2000 e che conta in organico una settantina di esperti di cybersicurezza. Con l’ingresso in Gruppo Indra, l’attuale team di manager dell’azienda toscana sarà mantenuto, così da poter dare il suo contributo a Minsait in termini di competenze.

A guidare la squadra “importata” da Net Studio ci sarà Francesco Casertano, responsabile Cybersecurity di Minsait in Italia. “Le sinergie che genererà l’ingresso di Net Studio nel nostro Gruppo ci permetteranno di offrire la più completa e robusta offerta di gestione delle identità digitali nel mercato italiano, rispondendo così alle crescenti esigenze di protezione che la trasformazione digitale sta creando per le aziende e le istituzioni italiane”, ha commentato Casertano.

“Questo accordo”, ha aggiunto Pedro García, Ceo di Minsait in Italia, “conferma la nostra scommessa sulla cybersecurity come uno dei driver di crescita in Italia, dove grazie ai nostri professionisti abbiamo raggiunto uno dei più alti tassi di crescita nel mercato IT. Dalle competenze combinate di Net Studio e Minsait nasce l'offerta di riferimento nella cybersecurity in Italia”. La nuova operazione societaria si aggiunge all’acquisizione, realizzata da Minsait a inizio 2021, dell’italiana SmartPaper, azienda specializzata in soluzioni e servizi digitali di gestione documentale.