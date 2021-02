L’offerta UCC di Attiva Evolution si arricchisce dei display interattivi di Hikvision Attiva Evolution con la distribuzione dei monitor del vendor cinese, aggiunge valore alle soluzioni di UCC che i propri rivenditori possono offrire al mercato Pubblicato il 25 febbraio 2021 da Redazione

Il portfolio di soluzioni per la Unified Communication e Collaboration di Attiva Evolution si arricchisce grazie all’accordo per la distribuzione sull’intero territorio nazionale dei display interattivi a marchio Hikvision, che il distributore indirizzerà al proprio canale di rivenditori per portare valore ai progetti di UCC da proporre ai propri clienti.

Il vendor cinese ha, infatti, esteso ultimamente la propria tradizionale focalizzazione nella produzione di soluzioni per la sicurezza anche ad altri settori, tra i quali le tecnologie per la smart home, per l’automazione industriale e dei monitor interattivi oggetto, questi ultimi, dell’accordo di distribuzione con il VAD vicentino.

Attiva Evolution spinge verso una UCC interattiva

Un settore sul quale Hikvision ha intenzione di investire in maniera particolare, e per il quale è stata creata una apposita Bsiness Unit chiamata “Transmission and Display”, che comprende tutta la gamma di display interattivi, compresi i monitor di grande formato, tra i quali i Video Wall LCD, i Led Wall e le soluzioni per il Digital Signage.

Attiva Evolution: UCC, nuova tendenza per un lavoro da remoto… touch

Da parte di Attiva Evolution, questo accordo avvalora l’impegno e gli investimenti del distributore a valore verso il tema tanto in auge della collaboration e, più in generale, della Unified Communication, mettendo a disposizione della propria rete di rivenditori nuove soluzioni che possono incontrare le esigenze di lavoro da remoto i cui trend attuali continuano a essere in crescita.

I display Ultra 4K di Hikvision portano, infatti, un elemento ulteriore di interattività nelle soluzioni di UCC, consentendo alti livelli di personalizzazione alle videocall, anche grazie al fatto di essere touchscreen e di adattarsi a sistemi multipiattaforma.