La Business Intelligence di Metriks.ai è distribuita da Esprinet Il distributore aggiunge a catalogo le soluzioni di Metriks.ai, startup italiana proprietaria di una piattaforma di analytics e Business Intelligence. Pubblicato il 21 settembre 2023 da Redazione

Analisi dei dati, Business Intelligence e intelligenza artificiale si incontrano nella piattaforma tecnologia di Metriks.ai, una startup italiana (con sedi a Milano e ad Arezzo) che da oggi verrà proposta sul mercato da Esprinet. Il distributore ha annunciato l’accordo appena siglato con Metriks.ai, che rappresenta per Esprinet “un ulteriore passo della strategia di potenziamento della nostra offerta in ambito servizi”, come sottolineato da Patrizia Combi, group digital solutions division manager dell'azienda. “Grazie a Metriks possiamo dotare i nostri Clienti degli strumenti giusti per monitorare l’andamento aziendale grazie a soluzioni di Business Analytics e Intelligenza Artificiale, così da accelerare il processo di crescita”.



La tecnologia di Metriks può analizzare una vasta gamma di dati aziendali, relativi per esempio alle vendite, ai bilanci, ai clienti, alle operations e altro ancora. Erogato tramite cloud e accessibile via browser, il software è declinato in diversi prodotti.



Nel catalogo di Esprinet debuttano due prodotti della gamma Metriks, rivolti a pubblici diversi: Smart Analytics ed Enterprise Analytics. La prima è una soluzione standardizzata di intelligenza artificiale e Business Intelligence, che mette a disposizione dashboard di monitoraggio e analisi sempre aggiornate, utili per tenere traccia di vendite e acquisti e per il raffronto di questi andamenti con il budget iniziale. La seconda è, invece, una soluzione personalizzata che si integra con i software gestionali in uso (Erp, Crm, Mes, software di tesoreria, risorse umane, marketing o altro) per consentire monitoraggi più complessi e insight su cui basare decisioni.

“Siamo orgogliosi di entrare a far parte della famiglia di soluzioni offerte da Esprinet”, ha dichiarato Marco Giaccherini, cofondatore & business developer della startup. “Metriks si impegna a diventare il punto di riferimento nel campo dell'analisi dei dati, consentendo a tutte le aziende, dalle grandi alle piccole e medie imprese, di accedere al valore immenso dei dati. Metriks ha selezionato Esprinet per la sua ampia esperienza nel settore della distribuzione di software e prodotti IT, al fine di allineare le strategie nella promozione di servizi digitali. L'obiettivo è arricchire il portafoglio di soluzioni con un'offerta estremamente innovativa e sfruttare l'ampia rete creata da Esprinet per la diffusione di questa soluzione”.