La Consumer Data Platform di Sap rispetta le scelte dei clienti Garanzie di privacy, possibilità di elevata personalizzazione, aggregazione delle fonti di dati sono alcuni dei vantaggi promessi dalla nuova offerta Software-as-a-Service di Sap. Pubblicato il 14 ottobre 2020 da Redazione

Sap presenta una nuova soluzione che promette di ridurre i tempi di reazione delle aziende di fronte alla mutevolezza delle esigenze dei loro clienti: una rinnovata Consumer Data Platform (Cdp), cioè una piattaforma che raccoglie e aggrega dati relativi all’utenza a vari livelli, dal marketing, alle vendite, al servizio clienti. La Consumer Data Platform di Sap sostiene di essere diversa da prodotti della concorrenza (in testa Microsoft, Salesforce, Oracle) per quattro vantaggi offerti: connessione, rispetto, comprensione e personalizzazione dei dati.

Sul primo aspetto, Sap assicura di poter aiutare le aziende a collegare tra loro tutte le fonti di dati da cui attingono, evitando il noto problema dei “silos” non bene comunicanti tra loro. La piattaforma aggrega, infatti, archivi e flussi di vario genere: Crm interni o di prime, seconde e terze parti o anche database offline, flussi di attività ed eventi, dati transazionali, comportamentali, esperienziali e di back-office. Indipendentemente dalla fonte, i dati vengono conservati e contestualizzati così da poter definire dei profili cliente quanto più completi e aggiornati.

In merito al concetto di “rispetto”, Sap associa alla sua piattaforma delle elevate garanzie di privacy e rispetto delle autorizzazioni concesse o negate dal cliente in merito al trattamento dei dati. Per ciascun dato relativo ai clienti l’azienda deve essere trasparente in merito su raccolta e utilizzo, unendo le informazioni in entrata al singolo profilo solo se sussistono i termini e le condizioni per farlo. Il terzo vantaggio della Cdp è la sua capacità di fornire una buona comprensione delle preferenze e del comportamento dei clienti, attraverso potenti indicatori di analisi della segmentazione e delle attività in tempo reale. Le diverse audience a cui si rivolge l’azienda possono essere gestite in modo centralizzato, così da poter offrire coerenti esperienze di marketing, personalizzazione, vendita, post vendita e supporto clienti.

Infine, in merito all’ultimo aspetto, Sap assicura che con la sua piattaforma è possibile diventare ancor più precisi ed efficaci nel creare esperienze fortemente personalizzate, da cui deriva un maggiore coinvolgimento (engagement) dei clienti. La Cdp permette di combinare grandi volumi di dati operativi di back-office con i dati di front-office ed esperienziali, e inoltre dà visibilità in tempo reale su molte interazioni dei clienti. Per dirla con le parole di Sap, questo aiuta a sviluppare la relazione tra azienda e utenti “a un livello appropriato, nel momento e nel luogo giusto, sul canale preferito e nel rispetto delle indicazioni fornite dal cliente”. La Sap Consumer Data Platform è proposta come servizio in cloud SaaS (Software-as-a-Service), con prezzi variabili in base al numero di contatti da includere nella piattaforma.