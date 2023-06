La corsa all’intelligenza artificiale prosegue con Cisco, Hpe e Lenovo Nuovi servizi di AI basati su cloud computing, un chip per le operazioni degli hyperscaler, investimenti miliardari per l’infrastruttura. Sono le ultime importanti mosse dei colossi tecnologici mondiali. Pubblicato il 21 giugno 2023 da Valentina Bernocco

La corsa all’intelligenza artificiale continua ad accelerare, tra grandi investimenti che attraversano i progetti dei vendor tecnologici (di software, hardware e servizi) così come i mercati finanziari. Gli ultimi annunci di peso riguardano Cisco, Hpe e Lenovo, tre colossi dell’hardware e del software infrastrutturale.

Intelligenza direttamente nell’edge con Lenovo

Lenovo ha fatto sapere di aver superato la soglia dei 2 miliardi di dollari di ricavi annuali per le proprie soluzioni infrastrutturali di intelligenza artificiale e ha annunciato un ampliamento di quest’offerta. Sono una settantina i nuovi prodotti “AI-ready”, tra cui server di tipo “edge-to-cloud” ottimizzati per i carichi di lavoro machine learning, large language model, AI vocale, visione computerizzata e inferenza in tempo reale.



Tra le novità spicca il server ThinkEdge SE360 V2, progettato proprio per consentire questo tipo di applicazioni direttamente nell’edge, laddove non ci sia un data center vero e proprio, per esempio in una sede periferica aziendale, in una fabbrica o in un punto vendita. Questa macchina consente una'accelerazione di calcolo significativa grazie alle GPU Flex Series di Intel Data Center, alla Gpu Nvidia L4 Tensor Core abbinata al software Nvidia AI Enterprise, e grazie anche alla piattaforme Qualcomm Cloud AI 100.



Altro nuovo prodotto è Lenovo ThinkEdge SE350 V2, destinato a contesti di cloud ibrido, che su infrastruttura convergente racchiude un’elevata capacità di storage e il processore Intel Xeon D, adatto a calcoli di intelligenza artificiale. Ci sono poi il ThinkSystem SR675 V3, definito come “la piattaforma di computing accelerato più versatile del mercato”, poiché racchiude tre configurazioni di server in una, e il ThinkSystem SR675 V3, che può essere equipaggiato con fino a un massimo di otto Gpu Nvidia L40 ed è particolarmente adatto per applicazioni di digital twin. Lenovo propone queste e altre soluzioni per l’AI anche attraverso TruScale Infrastructure as a Service, la propria offerta basata su sottoscrizione.





Lenovo ThinkEdge SE360 V2

Gli annunci di Lenovo non si limitano all’ampliamento di gamma. L’azienda si prepara a spendere un miliardo di dollari nei prossimi tre anni per dare ulteriore spinta a questa offerta. In particolare, l'investimento servirà ad “accelerare l'implementazione dell’AI nelle aziende di tutto il mondo”, semplificando un’attività che oggi è spesso complessa, nonché a lanciare ulteriori nuovi prodotti. Lenovo farà leva sulla propria rete di partner per realizzare soluzioni “pronte all’uso” che consentiranno di eseguire calcoli di intelligenza artificiale direttamente nell’edge e di sfruttare l’AI generativa come strumento a supporto dei processi decisionali. La società pensa, in particolare, ad applicazioni per il settore finanziario, manifatturiero, sanitario, per il retail e per le smart city.

Cisco conquista gli hyperscaler

Cisco sta anch’essa ampliando la propria offerta di hardware per l’intelligenza artificiale con il lancio di nuovi chip della gamma Silicon One, rivolti principalmente ai fornitori di servizi Internet e cloud. Si tratta di piattaforme realizzate con processo produttivo a 5 nanometri e destinate a distribuzioni di AI e machine learning su larga scala. Prodotti che possono competere con le attuali offerte di Broadcom (la piattaforma Jericho3-AI, che può includere fino a 32.000 Gpu) e Marvell.

L’azienda ha annunciato che cinque tra i sei maggiori fornitori cloud stanno già testando i nuovi chip, e sebbene Cisco non abbia fatto nomi è facile includere nel gruppo Amazon Web Services (Aws), Google Cloud e Microsoft Azure. Entrambi i due nuovi prodotti, Silicon One G200 e Silicon One G202, sfruttano i blocchi SerDes (serializzatore/deserializzatore) per ottenere maggiore velocità e minore latenza per applicazioni di scala Web.

Hpe porta l’AI in cloud

Hewlett Packard Enterprise sta puntando, invece, sull’intelligenza artificiale in cloud. L’offerta di Hpe GreenLake è stata ampliata per poter consentire l’utilizzo dei large language model ad aziende di ogni dimensione, che vi accedono on-demand attraverso un servizio di supercalcolo in cloud.

Hpe GreenLake for Large Language Models (questo il nome esteso della nuova offerta) permette ai clienti di allenare, affinare e distribuire modelli di intelligenza artificiale generativa su larga scala. Il tutto, ovviamente, senza dover acquistare costoso hardware bensì sfruttando le macchine e il software di Hpe tramite cloud. Tra i primi clienti spicca una startup tedesca, Aleph Alpha, che utilizza GreenLake per allenare e distribuire il proprio modello di AI generativa, Luminous.